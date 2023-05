Thiếu niên 15 tuổi mất tích từ ngày 30/4

Chiều 10/5, Trung tá Ngụy Khắc Tú, Trưởng Công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang vào cuộc tìm kiếm thiếu niên Nguyễn Hữu Tuấn (15 tuổi, trú tổ dân phố 10, thị trấn Xuân An) mất tích hơn 10 ngày qua.

Nguyễn Hữu Tuấn trước khi mất tích (Ảnh: Gia đình cung cấp).