Thiếu gia Trà Vinh công khai khóa môi ngọt ngào với Quỳnh Lương

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc "khóa môi" ngọt ngào của Quỳnh Lương và Tiến Phát (Video: TikTok NV).

Đặc biệt, ánh mắt của chàng trai gốc Trà Vinh dành cho diễn viên Quỳnh Lương khiến nhiều người bất ngờ. Về phía Quỳnh Lương, cô không ngại thể hiện tình cảm và hành động nũng nịu, đáng yêu mỗi khi ở bên cạnh Tiến Phát.

Không chỉ vậy, trong suốt quá trình ở bên nhau, Tiến Phát nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến Quỳnh Lương bằng một số hành động như chăm chút từng bữa ăn cho đến việc chỉnh sửa áo cho cô nàng.