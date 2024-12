Thiều Bảo Trâm nhập viện cấp cứu, Thu Phương nhào lộn táo bạo ở 'Chị đẹp'

Trong tập 8, Thiều Bảo Trâm trình diễn máu lửa ca khúc "Mưa tháng sáu" theo phong cách Nhật Bản nhưng phải nhập viện do kiệt sức vì cường độ tập luyện cao. Với vai trò đội trưởng, Thiều Bảo Trâm đã chủ động đề xuất ý tưởng và dẫn dắt các thành viên trong đội bao gồm Gil Lê, Dương Hoàng Yến, Vũ Ngọc Anh và Mie. Đặc biệt, chỉ 5 ngày trước công diễn, cả đội đã phải thay đổi toàn bộ biên đạo và tập luyện lại từ đầu. Thiều Bảo Trâm chia sẻ đây là bài hát có thời gian tập luyện ngắn nhất nhưng lại có nhiều động tác phức tạp.

Đội Thiều Bảo Trâm trong tiết mục "Mưa tháng sáu". Trên sân khấu Chị đẹp đạp gió 2024, Mưa tháng sáu được trình diễn với phiên bản mới đậm chất anime Nhật Bản. Các thành viên hóa thân thành những chiến binh với trang phục và vũ đạo gợi nhớ đến bộ truyện tranh nổi tiếng Thủy thủ Mặt Trăng. Tiết mục gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ âm nhạc bắt tai, vũ đạo Yoasobi ấn tượng cùng những động tác bưng bê và chuỗi động tác nhanh. Mặc dù sức khỏe không tốt, Thiều Bảo Trâm vẫn cố gắng hoàn thành phần trình diễn. Nỗ lực của cô và các thành viên nhận được 3040 điểm Hoa sóng. Sau khi kết thúc phần trình diễn, Vũ Ngọc Anh tiết lộ Thiều Bảo Trâm phải nhập viện cấp cứu do kiệt sức vì cường độ làm việc liên tục trong quá trình chuẩn bị cho Công diễn 3. Tập 8 cũng đánh dấu sự lột xác của Thu Phương khi thể hiện các động tác nhào lộn táo bạo trong tiết mục Phố hoa trong trận đấu trợ giúp, kết hợp cùng Thảo Trang và Kiều Anh. Ý tưởng đưa dancesport vào bài thi được đề xuất bởi Kiều Anh, mang lại sức sống mới cho ca khúc quen thuộc của Cẩm Ly. Không gian sân khấu được dựng thành một buổi trà chiều trong khu vườn mộng mơ, nơi 3 nghệ sĩ hóa thân thành vũ công với những động tác bưng bê chuyên nghiệp, đầy cuốn hút.

Đội Thu Phương trong tiết mục "Phố hoa". Dù nắm lợi thế chọn bài đầu tiên với điểm trung bình Hoa sóngcao nhất (682 điểm), đội của Tóc Tiên vẫn gặp khó khăn khi bị các đội khác chặn hết các lựa chọn ưu tiên như Mưa tháng sáu và Vì yêu cứ đâm đầu, buộc phải nhận mashup Mùa đông - Chuyện của mùa đông. Trong khi đó, Mỹ Linh diễn thành công khi kết hợp cùng Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến và Ái Phương trong ca khúc mới Tôi không còn viết tình ca. Các nữ ca sĩ xuất hiện như những bản tình ca trong bảo tàng, kết hợp với hiệu ứng đốt cháy theo đúng nghĩa đen trên sân khấu, khiến Mỹ Linh lần đầu thỏa mãn sau một phần thi trong cả 2 mùa chương trình.

Đội của Mỹ Linh và ca nương Kiều Anh. Đội của Kiều Anh gây ấn tượng với tiết mục Vì yêu cứ đâm đầu qua concept cung hoàng đạo độc đáo và phần X-part kết hợp giữa rap và âm hưởng dân gian. Phạm Quỳnh Anh và Ngọc Thanh Tâm lần đầu thể hiện rap, trong khi Hoàng Yến Chibi thực hiện động tác dead-drop táo bạo. Dù nhận được 2790 điểmHoa sóng nhưng Xuân Nghi vẫn tỏ ra chưa thực sự hài lòng với kết quả này. Công diễn 3 được tổ chức với format mới, chia thành hai trận đấu chính: trận đấu trợ giúp có sự góp mặt của Mỹ Linh và Thu Phương dẫn dắt hai đội và trận đấu tổng lực với 5 đội thi đấu giành xuất an toàn. Hai đội có điểm cao nhất sẽ giành được mỗi đội 3 vị trí an toàn. Theo VietNamNet