Thiết kế xe hình hộp đang lên ngôi nhưng có thể sớm lụi tàn vì yêu cầu này

Những mẫu xe SUV hay Crossover đời mới đang đưa thiết kế xe hình hộp quay trở lại. Song thiết kế này lại đang đi ngược với quy định an toàn tại một số thị trường ô tô lớn. Dòng xe SUV hay Crossover ngày càng được nhiều người ưa chuộng nhờ sự đa dụng và cung cấp nhiều không gian hơn. Nhưng nếu để ý, người xem sẽ nhận ra các mẫu xe SUV/Crossover mới ra mắt gần đây đã rũ bỏ dáng vẻ mềm mại để chuyển sang xu hướng thiết kế hình hộp. Thiết kế xe hình hộp đang trở thành xu hướng đối với các mẫu xe SUV và Crossover mới ra mắt. Ảnh: Carscoops Tại thị trường Mỹ, thị hiếu thiết kế xe hình hộp đang được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Trong 30 năm qua, một chiếc xe trung bình ở Mỹ đã tăng mạnh về kích thước và trọng lượng. Tuy nhiên, xu hướng thiết kế này lại vô tình tạo ra phần mặt trước thẳng đứng và mui xe cao hơn. Trong khi đó, các cơ quan quản lý của Mỹ dường như lại đang muốn thiết kế xe đi theo hướng ngược lại. Các quy định về an toàn liên quan đến người đi bộ là yếu tố giúp cho những chiếc xe có kiểu dáng mềm mại được bán tại châu Âu. Và đó là một trong những lý do khiến mẫu bán tải điện Tesla Cybertruck vẫn chưa được phép bán ở đây. Hiện giờ, Mỹ cũng đang học tập cách làm này của châu Âu. Cục quản lý An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA) cho biết số người đi bộ tử vong trong các vụ tai nạn xe cơ giới đã tăng 57% trong vòng chưa đầy một thập kỷ (từ năm 2013-2022). Phần lớn trong số khoảng 7.500 trường hợp tử vong hàng năm liên quan đến xe tải và SUV, trong đó dòng xe SUV đang chiếm phần lớn doanh số bán hàng. Nghiên cứu mới của IIHS cho thấy xe hình hộp có khả năng gây ra tử vong cao hơn đáng kể. Ảnh: IIHS Một nghiên cứu của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) vào tháng 11/2023 cũng chỉ ra những chiếc xe có mui xe cao hơn 1.020mm và có đầu xe thẳng có khả năng gây tử vong cao hơn 44% cho bất kỳ người đi bộ nào mà chiếc xe đó đâm phải. Do đó, để giảm chấn thương đầu của người đi bộ do va chạm ô tô, NHTSA đã đề xuất một quy định mới về thử nghiệm xe, yêu cầu các mẫu xe mới phải vượt qua được các bài kiểm tra va chạm từ đầu đến mui xe với cả người lớn và trẻ em. Đề xuất này tập trung vào sự an toàn của người đi bộ và để đáp ứng được các tiêu chuẩn mới, các hãng xe ô tô sẽ phải thay đổi mạnh mẽ đối với thiết kế phần mui xe và lưới tản nhiệt. Điều này có thể cứu sống thêm hàng chục đến hàng trăm người mỗi năm. Theo Carscoops