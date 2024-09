Thiết kế Samsung Galaxy S25 có gì mới?

Tin đồn đến nay dự đoán Samsung Galaxy S25 sẽ không phải một cú nhảy quá lớn so với Samsung Galaxy S24. Theo các thông tin rò rỉ cho đến thời điểm hiện tại, chiếc Samsung Galaxy S25 được ra mắt vào đầu năm tới đây sẽ không có quá nhiều khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy vậy, mọi thông tin về chiếc flagship dòng S của Samsung vẫn luôn hấp dẫn, đặc biệt là về thiết kế. Hình ảnh dựng CAD do Android Headlines đăng tải tiết lộ mẫu Galaxy S25 cơ bản có thiết kế khá giống với hai thế hệ trước. Hình dạng thân máy giống nhau và kích thước tương tự, mặc dù nhỏ hơn một chút. Với kích thước 146,9 x 70,4 x 7,2 mm, Galaxy S25 ngắn hơn và hẹp hơn một chút, và cũng mỏng hơn, nhưng cảm giác cầm nắm sẽ rất quen thuộc. Một số hình ảnh render của Samsung Galaxy S25. Thay đổi lớn duy nhất ở đây là bố cục camera, vẫn có bộ ba, nhưng giờ đây có cùng một vòng với vân đồng tâm mà Samsung giới thiệu lần đầu trên Galaxy Z Fold 6 vào đầu năm nay. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra dự kiến ​​sẽ là một sự thay đổi lớn hơn, loại bỏ vẻ ngoài lấy cảm hứng từ Galaxy Note để chuyển sang ngôn ngữ thiết kế nhiều đường cong và đồng bộ hơn với Galaxy S25 hoặc Galaxy S25+. Hình ảnh render của Samsung Galaxy S25. Cuối năm ngoái, leaker Revegnus cho biết Ilhwan Lee, từng là nhà thiết kế của Mercedes-Benz, đã được tin tưởng giao nhiệm vụ làm cho thương hiệu Galaxy trở nên "mới mẻ" và dự kiến ​​sẽ có những thay đổi về thiết kế. Với việc dòng Galaxy S24 bắt đầu sử dụng titan, đặc biệt là cho mẫu Ultra, có lý do để tin rằng Samsung sẽ tiếp tục sử dụng cùng một loại kim loại trên Galaxy S25 Ultra. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hiện đã bị xóa bởi PandaFlash (qua Android Headlines), người đưa tin tuyên bố, "Tôi nghi ngờ việc sử dụng titan cấp cao nhất trong Galaxy S25 Ultra". Cần biết, titan có nhiều loại khác nhau. Ví dụ, Apple đã sử dụng titan Cấp 5 cho dòng iPhone 15 Pro, đây là hợp kim được làm từ titan, nhôm và vanadi. Mặt khác, Galaxy S24 Ultra sử dụng titan Cấp 2, tức là titan thuần. Điểm khác biệt là titan Cấp 2 mềm hơn, rẻ hơn và dễ gia công hơn so với phiên bản Cấp 5. Nếu PandaFlash đúng, thì có vẻ như gã khổng lồ công nghệ xứ Hàn sẽ không sử dụng loại titan cấp cao hơn. Thạch Anh(Nguồn: Android Authority)