Thiết bị bay không người lái “mini” và phương án đối phó

Ngoài ra, một số công nghệ chống UAV đang được triển khai như công nghệ tiêu diệt UAV bằng hỏa lực dựa trên các thông tin tình báo; công nghệ gây nhiễu vô hiệu hóa hệ thống điều khiển cũng như thông tin liên lạc và động lực của UAV; công nghệ ngụy trang giả mục tiêu nhằm đánh lạc hướng và giảm khả năng tác chiến của UAV...

Công ty Battalle (Mỹ) sản xuất hệ thống Drone Defender với mục đích chặn đứng UAV thông qua công nghệ gây nhiễu tần số điều khiển bằng sóng vô tuyến. Ảnh: battelle.org

Những công nghệ này đã được áp dụng cho một số hệ thống chống UAV tiêu biểu như hệ thống Icarus do hãng Lockheed Matin (Mỹ) phát triển năm 2014; hệ thống Drone Defender do công ty Battalle (Mỹ) sản xuất; hệ thống Venom của Tập đoàn Northrop Grumman (Mỹ); hệ thống phòng thủ C-UAV (AUDS) do 3 công ty của Anh là Blighter Suveillance Systems, Chess Dynamics và Enterprise Control Systems hợp tác sản xuất; hệ thống giám sát và chống UAV bằng vô tuyến điện Ardronis do hãng Rohde-Schwarz (Đức) sản xuất; hệ thống Falcon Shield do công ty Selex ES thuộc Tập đoàn Finmeccanica (Italy) sản xuất; hệ thống Drone Guard của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI)...

Hệ thống Drone Guard của Israel có nhiệm vụ thăm dò, phát hiện và đeo bám UAV đặc dụng thông qua radar 3D. Ảnh: defensenews.com

Có thể thấy, vai trò của UAV trong lĩnh vực quân sự đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Công nghệ ngày càng phát triển sẽ thúc đẩy chiến tranh hiện đại chuyển sang một cấp độ mới khi UAV có thể đảm nhận nhiều tác vụ với hiệu suất cao trong tác chiến trên thực địa.

MINH ANH