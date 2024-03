Thiên tài Trung Quốc bị chê không mua nổi nhà và sự thật ai cũng phải suy ngẫm

Trong một video phỏng vấn trên truyền hình, Đông Dịch xuất hiện với tóc dài lôi thôi rối bù, quần áo đơn giản, tổng thể có chút luộm thuộm, câu trả lời cũng có phần không mạch lạc.

Vẻ ngoài đơn giản của một giáo sư Toán học Bắc Đại. (Ảnh: Toutiao)

Nhiều người xem video bắt đầu buông lời chế giễu Đông Dịch. Họ cho rằng Đông Dịch 33 tuổi không nhà, không xe thì dù học cao đến đâu cũng không được coi là người thành công trong xã hội.

Phong cách của anh cũng khiến nhiều người thắc mắc mức lương cho một thiên tài có nhiều như những gì họ đã đóng góp cho xã hội hay chưa.

Một người quen của Đông Dịch sau đó tiết lộ, thu nhập hàng năm của anh có thể vào khoảng 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng), tương đối cao so với thu nhập trung bình ở Trung Quốc. Lý do anh lựa chọn cuộc sống như vậy là do không có nhu cầu cao về cuộc sống vật chất. Đông Dịch thường ôm một túi bánh bao và chai nước để có nhiều thời gian tập trung cho công việc hơn.

Đông Dịch không theo đuổi tiền tài và danh vọng, khi được hỏi về thành tích của mình, thiên tài cũng trả lời ngắn gọn rằng tất cả những gì anh quan tâm là Toán học.

Câu chuyện của Vi Đông Dịch là một trường hợp điển hình về những người trẻ hiện đại dũng cảm theo đuổi giá trị nội tâm. Anh không chỉ khiến xã hội phải suy nghĩ lại về thành công và hạnh phúc, mà còn làm gương cho nhiều người trẻ theo đuổi giá trị bản thân.