Thiên An từng tiết lộ Jack ghé thăm con vào đúng ngày sinh nhật ?

Những ngày qua, ồn ào tình ái của Jack phủ sóng MXH. Sau nhiều ngày im lặng, nam ca sĩ lên tiếng thừa nhận có con với Thiên An, đồng thời bày tỏ mong muốn được làm tròn trách nhiệm của một người cha với bé Sol cho tới khi trưởng thành.

Mới đây Thiên An đã mở công khai tài khoản Instagram riêng của con gái. Tuy nhiên chỉ có một hình ảnh duy nhất là khoảnh khắc bàn tay của bé Sol được nâng niu bởi bàn tay người lớn đính kèm dòng trạng thái: "12/4/2021, bàn tay nhỏ nhỏ trên bàn tay to to".