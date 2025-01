Thị trường vàng 'lặng sóng' trước thềm cuộc họp của Fed

Những thỏi vàng được trưng bày tại Cục Khắc và In ấn Hoa Kỳ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, việc nhà đầu tư thận trọng theo dõi chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là các biện pháp thuế quan mới, cũng khiến thị trường vàng “án binh bất động”.



Chiều phiên này, tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), giá vàng giao ngay ổn định ở mức 2.761,93 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng nhẹ 0,1%, lên 2.769,80 USD/ounce.



Tuần trước, giá vàng giao dịch gần mức cao kỷ lục nhưng đã giảm hơn 1% vào phiên đầu tuần (ngày 27/1), khi nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra để bù đắp thua lỗ do cổ phiếu công nghệ lao dốc sau sự xuất hiện của mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giá rẻ, tiết kiệm năng lượng của DeepSeek đến từ Trung Quốc.



Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại nền tảng giao dịch hàng hóa và tiền tệ Capital.com, nhận định: "Việc giá vàng không thể vượt qua mức đỉnh trước đó là một dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ. Giá vàng đang được hỗ trợ nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro liên quan đến thâm hụt ngân sách, nợ công và xu hướng phi USD hóa”.



Trong khi đó, Nhà Trắng xác nhận rằng Tổng thống Trump vẫn có kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Canada và Mexico vào ngày 3/2.



Cuộc họp chính sách đầu tiên của Fed trong năm 2025 sẽ kết thúc vào cuối ngày 29/1 (giờ địa phương). Ngân hàng này được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất sau khi đã cắt giảm 1 điểm phần trăm từ tháng 9 đến tháng 12/2024. Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi phản ứng của Fed trước áp lực từ ông Trump về việc giảm lãi suất. Tuy nhiên, các chính sách của ông Trump có thể khiến lạm phát gia tăng, buộc Fed phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.



Vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn và căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, lãi suất cao có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do vàng không mang lại lợi suất.



Cùng ngày, giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 30,39 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,3% lên 944,30 USD/ounce. Trong khi đó, giá palladium giảm 0,5% xuống còn 952,25 USD/ounce.