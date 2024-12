Thị trường vàng có hiện tượng lạ?

Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng/lượng. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng còn tăng mạnh giá mua vào cao hơn giá vàng miếng SJC từ 300.00 - 500.000 đồng/lượng. Vào lúc 9h sáng nay (11/12), giá vàng đồng loạt tăng mạnh. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 84,6 - 87,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá bán vàng miếng SJC lên mức 87,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng nhanh chóng điều chỉnh tăng theo. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 84,43 - 85,93 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 84,8 - 85,8 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng. Đầu giờ sáng cùng ngày, PV Tiền Phong ghi nhận giá vàng đồng loạt tăng từ 400.000 - 450.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn liên tục tăng ngày thứ hai liên tiếp. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 83,43 - 85,93 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 450.000 đồng/lượng so với sáng qua. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 83,9 - 84,9 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng. Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng/lượng. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng còn tăng mạnh giá mua vào cao hơn giá vàng miếng SJC từ 300.00 - 500.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC điều chỉnh chậm hơn theo giá vàng thế giới. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC 83,6 - 85,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng qua. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Công ty vàng Phú Quý… cũng đồng loạt tăng giá bán ra vàng miếng SJC lên mức 85,6 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá bán ra của nhóm Ngân hàng thương mại Nhà nước (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.695 USD/ounce, tăng 35 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 82 triệu đồng/lượng chưa kể thuế phí. Tỷ giá trung tâm đang được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.258 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với sáng qua. Nhiều ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng giá mua - bán đồng USD lên mức 25.137 - 25.470 đồng/USD. Ngọc Mai