Thị trường trí tuệ nhân tạo đạt gần 1.000 tỷ USD năm 2027

Theo hãng tư vấn Bain & Co., thị trường các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang 'phình to' và sẽ đạt 990 tỷ USD vào năm 2027, khi công nghệ này tạo đột phá cho các doanh nghiệp và các nền kinh tế. Trong báo cáo thường niên Global Technology lần thứ 5, Bain & Co. dự báo thị trường AI, bao gồm các dịch vụ và phần cứng liên quan, sẽ tăng trưởng 40% đến 55% mỗi năm từ mốc 185 tỷ USD năm 2023. Điều này dẫn đến doanh thu năm 2027 vào khoảng 780 tỷ đến 990 tỷ USD. Ứng dụng AI trong các doanh nghiệp đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang mở rộng quy mô. Ảnh minh họa: ChatGPT Động lực tăng trưởng của thị trường đến từ các hệ thống AI lớn hơn và trung tâm dữ liệu lớn hơn, được thúc đẩy khi các doanh nghiệp và chính phủ sử dụng công nghệ để thúc đẩy hiệu quả. Nhu cầu gia tăng nhanh chóng đến mức gây áp lực lên chuỗi cung ứng linh kiện, bao gồm những con chip cần thiết để vận hành dịch vụ. Kết hợp với các yếu tố địa chính trị, doanh số tăng có thể khiến bán dẫn, máy tính cá nhân và smartphone trở nên thiếu hụt. Nhu cầu đối với các sản phẩm như thiết kế vi mạch, tài sản sở hữu trí tuệ sẽ tăng 30% hoặc hơn vào năm 2026, gây áp lực lên các nhà sản xuất. Chi phí của các trung tâm dữ liệu lớn hơn có thể tăng từ 1 tỷ USD đến 4 tỷ USD hiện nay lên 10 tỷ USD đến 25 tỷ USD trong vòng 5 năm khi công suất mở rộng lên hơn 1 gigawatt từ 50-200 megawatt hiện tại. “Những thay đổi này dự kiến ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái hỗ trợ các trung tâm dữ liệu, bao gồm kỹ thuật hạ tầng, sản xuất điện và làm mát”, Bain & Co. nhận xét. Theo hãng tư vấn, các công ty đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang mở rộng quy mô ứng dụng AI tạo sinh trong các hoạt động. Các mô hình ngôn ngữ nhỏ được doanh nghiệp và chính phủ ưu tiên nhờ chi phí và bảo mật dữ liệu. Các nước như Canada, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản và UAE đang chi hàng tỷ USD để tài trợ AI có chủ quyền, đầu tư vào hạ tầng điện toán nội địa và mô hình AI trong nước, đào tạo bằng dữ liệu gốc. Tuy nhiên, thiết lập hệ sinh thái AI có chủ quyền thành công đòi hỏi thời gian và tiền bạc, theo Anne Hoecker, Giám đốc Global Technology của Bain & Co. (Theo Bloomberg)