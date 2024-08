Thị trường trái phiếu và bất động sản ‘ấm dần’?

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect vừa có báo cáo tổng quan về thị trường trái phiếu và bất động sản với nhiều thông tin mới.

Giá trị phát hành trái phiếu tăng 66,5%

Theo Vndirect, trong tháng 7/2024 đã có 27 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá phát hành đạt hơn 25.700 tỷ đồng, giảm hơn 64% so với tháng trước và giảm 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 161.000 tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm 2023.