Thị trường thế giới biến động thế nào sau khi lễ nhậm chức của Tổng thống Trump?

Từ sự thăng hoa ngắn ngủi của chứng khoán, cú đảo chiều của Bitcoin, đến sức nóng trên thị trường dầu mỏ và vàng, tất cả phản ánh sự nhạy cảm của giới đầu tư trước chính sách đầy bất ngờ của tân Tổng thống Trump. Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN Theo trang tin châu Âu euronews.com ngày 21/1, ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thị trường tài chính toàn cầu đã có những phản ứng mạnh mẽ và trái chiều, phản ánh sự nhạy cảm của giới đầu tư trước những chính sách mới, đặc biệt là các kế hoạch về thuế quan của tân Tổng thống Mỹ. Thị trường chứng khoán và tiền tệ biến động mạnh Trong ngày đầu tiên sau lễ nhậm chức, thị trường chứng khoán châu Âu đã có phiên tăng điểm ấn tượng. Động lực chính đến từ thông tin tích cực khi nhóm cố vấn của Tổng thống Trump phát tín hiệu về việc các sắc lệnh hành pháp ban đầu có thể không bao gồm thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc, Canada và Mexico. Mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ, ba chỉ số tương lai chính vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể. Tuy nhiên, bức tranh thị trường đã thay đổi hoàn toàn trong phiên giao dịch châu Á ngày hôm sau, khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, bắt đầu từ ngày 1/2. Thông báo này đã tạo ra làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán, với hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ giảm điểm mạnh. Diễn biến của các tài sản trú ẩn an toàn Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, các nhà đầu tư đã nhanh chóng chuyển hướng sang các tài sản trú ẩn an toàn. Vàng giao ngay tăng 0,72% lên mức 2.725 USD/ounce vào lúc 4 giờ 25 phút sáng 21/1 theo giờ miền Trung châu Âu, đạt mức cao nhất kể từ ngày bầu cử 5/11 năm ngoái. Đồng yên Nhật cũng được hưởng lợi khi tỷ giá USD/JPY giảm xuống dưới mức 1 USD đổi 155 yên lần đầu tiên kể từ ngày 19/12 năm ngoái. Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Compital.com, nhận định: "Thực tế là chúng ta đã thấy những phản ứng đối với các tín hiệu về cách tiếp cận thận trọng hơn đối với thuế quan cho thấy thị trường lo ngại như thế nào về tác động của các cuộc chiến thương mại. Hơn nữa, sự biến động được thấy ngày hôm nay cho thấy tâm lý có thể thay đổi ngay lập tức". Bitcoin lập đỉnh rồi điều chỉnh mạnh Tiền điện tử cũng không nằm ngoài vùng biến động. Bitcoin đã thiết lập mức giá cao kỷ lục mới là hơn 109.000 USD/đồng sau lễ nhậm chức của ông Trump, vượt qua mức đỉnh trước đó là 108.300 USD. Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài được lâu do sự không rõ ràng về chính sách tiền điện tử của chính quyền Mỹ mới. Sau đó, Bitcoin đã giảm xuống mức gần 100.000 USD trước khi phục hồi lên khoảng 103.000 USD. Đáng chú ý, trước đó, ông Trump đã công bố kế hoạch thành lập Quỹ dự trữ Bitcoin của Mỹ và cam kết nới lỏng các quy định về ngành này. Nhà phân tích chiến lược Dilin Wu nhận định: "Cho đến khi các chính sách quản lý và biện pháp hỗ trợ trở nên rõ ràng hơn, các nhà giao dịch Bitcoin có thể vẫn đứng ngoài cuộc". Thị trường dầu mỏ chịu áp lực từ chính sách mới Giá dầu thô đã trải qua ba phiên giảm liên tiếp sau khi ông Trump có ý định "tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia" nhằm tăng sản lượng của Mỹ và đảo ngược các chính sách tập trung vào khí hậu của chính quyền Biden. Tuy nhiên, thị trường đã phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch châu Á, với giá dầu WTI tương lai tăng 0,65% lên 76,89 USD/thùng và giá dầu Brent tương lai đạt mức 80,20 USD/thùng. Triển vọng thị trường dầu mỏ vẫn còn nhiều bất định do cam kết của Tổng thống Trump về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Các biện pháp can thiệp có thể bao gồm việc thắt chặt hoặc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga, và mỗi phương án đều có thể tác động tiêu cực đến giá dầu thô.