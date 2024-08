Thị trường smartphone độc đáo ở Triều Tiên

Về phần mềm, điểm nổi bật đầu tiên là có rất nhiều game. Ví dụ, Ariang 151 bao gồm nhiều phiên bản Angry Birds, bản sao Candy Crush, bản sao mô phỏng của Super Mario Galaxy và một ứng dụng được thiết kế để phát ra âm thanh tần số cao nhằm xua đuổi côn trùng.

Lý do những chiếc điện thoại này được cài sẵn những trò chơi như vậy là vì người dùng không thể tự tải xuống các ứng dụng mới. Vì những chiếc điện thoại này không phải lúc nào cũng có kết nối internet và Kwangmyong không có App Store nên việc tải xuống các ứng dụng mới đòi hỏi phải đến một cửa hàng ứng dụng vật lý.

Một cây xăng hỗ trợ thanh toán trực tuyến qua điện thoại ở Hamhung.

Trên thực tế, cửa hàng ứng dụng này thường là một quầy nằm trong một doanh nghiệp bán lẻ khác, chẳng hạn như cửa hàng điện tử hoặc chợ thực phẩm. Tại các quầy này, người dùng có thể duyệt danh mục ứng dụng, tải ứng dụng từ máy tính vào điện thoại. Tất cả các ứng dụng phải được Triều Tiên xác minh.

Phiên bản Android được sử dụng trên những chiếc điện thoại này bao gồm một hệ thống kiểm tra mọi tệp - cho dù là ảnh, bài hát hay ứng dụng - để tìm chữ ký được mã hóa trước khi cho phép truy cập. Có hai loại chữ ký được chấp nhận: một chữ ký NATA, do chính phủ Triều Tiên thêm vào để đảm bảo tệp an toàn và một chữ ký tự ký, do thiết bị thêm vào để xác nhận rằng tệp có nguồn gốc từ điện thoại. Các tệp không có một trong những chữ ký này sẽ tự động bị xóa khi mở.

Hệ thống chữ ký này được bảo vệ bởi một chương trình có tên là Red Flag, liên tục theo dõi tính toàn vẹn của hệ thống và ghi lại ảnh chụp màn hình của các ứng dụng khi chúng được sử dụng. Những ảnh chụp màn hình này được lưu trữ trong một thư mục mà chỉ chính phủ mới có thể truy cập. Ngoài ra, một ứng dụng có tên là Trace Viewer được cài đặt sẵn để hiển thị thư mục ảnh chụp màn hình này, mà người dùng không thể xóa hoặc xem.

Quyền truy cập Wi-Fi cũng rất hạn chế. Hạ tầng Wi-Fi (được gọi là Mirae) chỉ có ở một số thành phố lớn như Bình Nhưỡng, và người dùng cần 3 thứ: Điện thoại hỗ trợ Wi-Fi (ví dụ như mẫu Taeyang 8321, SIM từ nhà cung cấp, và tài khoản được cấp nhằm xác minh danh tính.