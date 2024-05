Thị trường ôtô Việt: Xe cỡ nhỏ hạng A thoái trào, khách tìm đến xu hướng mới?

Những mẫu xe hatchback cỡ nhỏ hạng A đang dần mất sức hút với khách Việt. (Ảnh minh hoạ: TC Motor)

Anh Lê Đức (Hà Nội) gắn bó với chiếc Kia Morning đời 2015 đã gần chục năm. Tại thời điểm đó, mẫu xe này thuộc hàng “hot”, bán rất chạy và được nhiều người mua vì nhỏ gọn, giá hợp lý. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, anh đã bán chiếc hatchback cỡ nhỏ này vì sự chật chội, kém tiện nghi đẻ mua một chiếc xe gầm cao cùng phân khúc.

“Bán chiếc xe này đi được khoảng 200 triệu đồng, bỏ thêm khoảng hơn 200 triệu nữa để lấy chiếc xe điện VinFast VF5 Plus giá gần 450 triệu đồng. Tính ra xe cũng không đắt hơn chiếc cũ hồi mới mua là bao, mà lại được gầm cao rộng rãi, cùng nhiều công nghệ, tiện nghi mới,” anh Đức cho hay.

Doanh số lao dốc do đâu?

Không chỉ với anh Đức, đây cũng là quan điểm của nhiều bộ phận người dùng Việt khi chọn mua xe ôtô hiện nay.

Trước đây, các mẫu ôtô hạng A nhỏ gọn được thị trường rất ưa chuộng, nhất là dân chạy xe dịch vụ, gia đình nhỏ nên hãng xe đều khai thác và đưa ra thị trường nhiều mẫu đa dạng, doanh số bán hàng mỗi tháng lên đến hàng nghìn chiếc. Tuy nhiên, thời gian cùng xu hướng thời trang, công nghệ gần đây đã tạo ra sự chuyển đổi về thị hiếu lựa chọn ôtô của người Việt. Những mẫu ôtô cỡ nhỏ, trang bị cơ bản giá 350-500 triệu đồng đang ngày càng lép vế trước xu hướng nở rộ của dòng xe gầm cao máy thoáng.

Nhìn từ số liệu, trong 3 năm trở lại đây phân khúc hatchback hạng A liên tục “lao dốc” không phanh. Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy năm 2022 tổng doanh số ôtô hạng A tại Việt Nam đạt 27.833 xe, giảm 38% so với năm 2021. Sang năm 2023, con số này chỉ còn 11.293 xe, giảm xấp xỉ 60% so với năm liền trước đó. Còn 4 tháng đầu 2024, phân khúc này có doanh số đạt 2.357 xe. Mẫu xe cỡ A bán chạy nhất thị trường là Hyundai Grand i10 có doanh số tháng 4/2024 chỉ đạt 229 xe, giảm 61,7% so với tháng trước.