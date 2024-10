Thị trường ô tô Trung Quốc 'nguội lạnh' khiến các hãng xe Đức lao đao

Nhu cầu ô tô giảm sút và cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc đã “giáng đòn” mạnh vào doanh số bán hàng quý III của hai “ông lớn” ngành sản xuất xe sang của Đức là BMW và Mercedes. Xe BMW XM EV được trưng bày tại Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok lần thứ 44 ở Bangkok, Thái Lan, ngày 23/ 3/2023. Ảnh: REUTERS Ngành ô tô Đức đang đối mặt với nhiều thách thức, từ chi phí sản xuất cao, áp lực chuyển đổi sang xe điện, cho đến nhu cầu giảm và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng xe Trung Quốc. Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu, gần đây đã phải cắt giảm chi phí và cân nhắc đóng cửa nhà máy tại Đức lần đầu tiên trong lịch sử, cho thấy rõ những khó khăn mà ngành ô tô Đức đang trải qua. Trong quý III/2024, doanh số bán hàng của BMW đã giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Mercedes ghi nhận mức giảm tương ứng 3%. Nhu cầu tại Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới, đang chững lại do nền kinh tế tăng trưởng chậm. Các nhà sản xuất ô tô nước ngoài cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe nội địa với giá bán rẻ hơn và mẫu mã đa dạng hơn, đặc biệt là xe điện. Phân khúc xe sang của Mercedes bị ảnh hưởng nặng nề bởi chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng thắt chặt, đặc biệt là dòng xe S-Class sang trọng có giá khởi điểm từ 451.800 NDT (63.700 USD). BMW không công bố chi tiết doanh số các mẫu xe tại Trung Quốc, nhưng cho biết doanh số bán hàng toàn cầu của dòng xe siêu sang Rolls-Royce đã giảm 16%, trong khi thương hiệu MINI giảm 25%. Liên minh châu Âu (EU) gần đây đã áp thuế cao đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc với lý do nước này trợ cấp không công bằng cho ngành xe điện. Phía Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này và dọa sẽ trả đũa. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô Đức, những người thu về khoảng 1/3 lợi nhuận từ thị trường Trung Quốc, đã bày tỏ lo ngại và kêu gọi hai bên đối thoại nhiều hơn để giàn xếp tranh chấp này. Trung Quốc cũng đang xem xét tăng thuế đối với xe nhập khẩu động cơ lớn, động thái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà sản xuất Đức. Năm ngoái, giá trị xuất khẩu các loại xe động cơ từ 2,5 lít trở lên của Đức sang Trung Quốc đạt 1,2 tỷ USD. Hai hãng xe sang của Đức đã hạ dự báo doanh thu cả năm vào tháng 9/2024, do hoạt động kinh doanh ảm đạm tại thị trường Trung Quốc. Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu BMW và Mercedes đã giảm lần lượt 23% và 9%.