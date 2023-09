Thị trường ô tô ế ẩm thảm hại, các hãng xe đua nhau giảm giá kích cầu

Cụ thể, New Mazda 2 1.5L AT chỉ còn 415 triệu đồng tương đương bản cũ, giảm 14 triệu đồng so với tháng trước. Mức giá này thấp hơn các phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Grand i10 hạng A.

Ngoài New Mazda 2, các xe dòng Mazda 2 còn lại được giảm giá từ 13 - 18 triệu đồng. Trong đó, Mazda 2 1.5L Luxury giảm 15 triệu đồng, có giá bán mới là 459 triệu đồng.

Mazda 2 Sport 1.5L Luxury và Premium cũng được điều chỉnh giá giảm lần lượt 13 và 18 triệu đồng. Sau giảm giá, chiếc xe này có giá niêm yết từ 479 - 519 triệu đồng.

Như vậy, đây là thời điểm mà giá xe Mazda 2 được xem là khá tốt để khách hàng có thể xuống tiền.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến việc doanh số giảm sút trong thời gian qua do những khó khăn của nền kinh tế trong nước.

Để kích cầu mua sắm xe trong những tháng còn lại của năm 2023, các hãng xe từ phổ thông đến hạng sang đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đi kèm với đó là sự điều chỉnh trang bị cùng với giá bán để giành thị phần trên thị trường.

Khách Việt thờ ơ, sản lượng tiêu thụ ô tô giảm sâu

Mặc dù các hãng xe đều đã nỗ lực đưa ra các chương trình khuyến mại giá trị cao (tùy mẫu và phiên bản) để kích cầu thị trường, tuy nhiên, thị trường ôtô trong thời gian qua vẫn rất ảm đạm.

Theo thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.540 xe, giảm 9% so với tháng 7/2023 giảm 27% so với tháng 8/2022.