Thị trường ô tô cũ 'ấm dần', xe xanh "lên ngôi"

Thị trường ô tô cũ tại Việt Nam đang "khởi sắc" với sự gia tăng mạnh mẽ của xe xanh đã qua sử dụng, hứa hẹn sôi động vào quý 4/2024. Sôi động vào cuối năm Thị trường ô tô cũ tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn "ấm dần" khi nhu cầu mua xe tăng cao. Theo thống kê về thị trường xe cũ của chuyên trang Oto.com.vn, giá xe đã qua sử dụng cũng ghi nhận mức tăng từ 5%-10% so với năm 2023 . Động lực chính thúc đẩy thị trường này nằm ở việc người dùng ít có xu hướng đổi xe mới, trong khi nhu cầu sở hữu xe tăng mạnh đã đẩy giá thu mua xe cũ lên cao hơn. Đặc biệt, sự gia nhập của những thương hiệu lớn như THACO Auto với các dòng xe KIA, Mazda, Peugeot, BMW và MINI, hay VinFast với dịch vụ mua bán xe cũ và cho thuê ô tô điện đã góp phần tăng cường tính cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ. Điều này mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng khi chọn mua xe cũ. Nhu cầu mua ô tô cũ tăng cao vào những tháng cuối năm. Theo các salon xe cũ, những mẫu xe gầm cao trong tầm giá 500-700 triệu đồng, như KIA Seltos, Hyundai Kona (đời 2019-2022), bên cạnh đó, một số mẫu xe SUV hạng C như Mitsubishi Outlander hay Hyundai Tucson, đang thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng. Đặc biệt, xe lướt (mới sử dụng từ 1-2 năm) có sức hút mạnh nhờ chất lượng tốt và mức giá hợp lý, giúp tiết kiệm chi phí so với xe mới. Những mẫu xe có tuổi đời từ 3-5 năm cũng cho thấy tốc độ thanh khoản nhanh, với thời gian chỉ từ 15-17 ngày đối với các dòng gầm cao, và từ 20-25 ngày cho các dòng sedan tầm giá 400-500 triệu đồng. Những mẫu "hot" như Mazda CX-5 và Kia Cerato có thể được giao dịch chỉ trong vòng 1 tuần. Mặc dù thị trường xe cũ có sự khởi sắc, nhưng phân khúc xe dưới 300 triệu đồng lại giảm sức hút do các mẫu xe trong tầm giá này thường là xe đời sâu, gần hết khấu hao. Theo phân tích từ Công ty cổ phần Nextgen Việt Nam (oto.com.vn), thị trường xe cũ đã trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ba tháng đầu năm, sau đó chững lại vào tháng 4 và 5, trước khi đi ngang trong các tháng 6, 7, 8. Tuy vậy, tổng thể thị trường vẫn ghi nhận những diễn biến tích cực và có tiềm năng tăng trưởng bền vững. Các chuyên gia dự báo, quý 4 năm 2024 sẽ là giai đoạn sôi động nhất của thị trường xe cũ, khi người tiêu dùng ngày càng thông thái hơn trong việc lựa chọn xe, sẵn sàng chi trả cao hơn để sở hữu những mẫu xe ưng ý và minh bạch. Xe xanh bước vào “giai đoạn vàng” Trong bối cảnh thị trường ô tô cũ tại Việt Nam đang "ấm dần" lên nhờ sự gia tăng về nhu cầu mua sắm, phân khúc xe xanh qua sử dụng cũng không nằm ngoài xu hướng này. Với sự đa dạng về mẫu mã và giá bán, các dòng xe xanh đã qua sử dụng đang mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng, từ xe hybrid cho đến xe thuần điện. Các mẫu xe xanh, bao gồm Toyota Corolla Cross 1.8HEV, Lexus RX450h hay VinFast VF 8 và Hyundai Ioniq 5, không chỉ giúp thị trường thêm sôi động mà còn đáp ứng nhu cầu của những người mua đang tìm kiếm những sản phẩm hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Sự phong phú về phân khúc và giá bán, từ vài trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng, giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm được mẫu xe phù hợp với tài chính của mình, tương tự như xu hướng tăng nhiệt ở thị trường xe cũ nói chung. Điểm nổi bật của phân khúc xe xanh là giá trị của các mẫu xe này thường giảm nhanh sau một thời gian sử dụng, điều này giúp người mua xe cũ tiết kiệm một khoản lớn so với việc mua xe mới. Không chỉ vậy, nhiều mẫu xe xanh còn được nhà sản xuất gia hạn bảo hành lên đến 5-7 năm, thậm chí có xe lên đến 10 năm, làm tăng thêm sự hấp dẫn của thị trường xe xanh đã qua sử dụng. Những yếu tố này đang góp phần tạo nên một giai đoạn phát triển mạnh mẽ cho thị trường ô tô cũ. Thị trường xe xanh cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, minh chứng là tỷ lệ tìm kiếm xe hybrid và xe điện ngày càng tăng mạnh. Theo số liệu từ Oto.com.vn, trong 6 tháng đầu năm 2024, mỗi 1.000 lượt tìm kiếm xe thì có tới 64 lượt liên quan đến xe điện và hybrid, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng. Điều này tương tự với sự gia tăng của thị trường ô tô cũ nói chung, khi người tiêu dùng dần tìm kiếm các lựa chọn tiết kiệm hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và công nghệ. Xe xanh đang nhận được sự quan tâm lớn trong thị trường xe cũ. Sự phát triển của phân khúc này hứa hẹn sẽ tiếp tục trong tương lai, khi các chính sách hỗ trợ tài chính và thuế cho xe xanh được áp dụng. Như vậy, cùng với thị trường ô tô cũ đang bùng nổ, xe xanh đã qua sử dụng cũng đang đóng góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng chung, đưa thị trường ô tô cũ tại Việt Nam vào một giai đoạn phát triển đầy tiềm năng. Theo Thanh Trà/Diễn đàn doanh nghiệp