Thị trường nông sản: Giá lúa tiếp tục tăng

Về thị trường nông sản Mỹ, giá các mặt hàng nông sản đều tăng trong phiên ngày 11/4 trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ). Giá lúa mỳ phục hồi mạnh khi đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khác. Giá ngô tăng nhờ dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và giá đậu tương cũng đi lên, không bị ảnh hưởng bởi đợt tăng thuế trả đũa mới nhất của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ.

Ông Himanshu Agrawal, Giám đốc điều hành tại Satyam Balajee, một nhà xuất khẩu gạo hàng đầu, cho biết các khách hàng nước ngoài đã chịu lỗ do giá giảm mạnh trong vài tuần qua, vì vậy họ đang thận trọng với các đơn hàng mới.

Trong khi đó, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức từ 392 - 400 USD/tấn, mức thấp nhất trong gần 22 tháng do nhu cầu yếu từ các khách hàng châu Phi trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được định giá ở mức từ 380 – 385 USD/tấn trong tuần này.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ cũng tiến gần mức thấp nhất hai năm do nhu cầu yếu. Mỹ đã công bố áp mức thuế 26% đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu từ Ấn Độ sang Mỹ, mức thuế 36% đối với hàng hóa từ Thái Lan và 37% đối với các sản phẩm của Bangladesh. Hiện các mức thuế này đã được hoãn thực thi trong 90 ngày.

Trên thị trường gạo châu Á, giá gạo xuất khẩu từ Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm trong tuần này. Nguyên nhân được cho là do động thái áp thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tình trạng dư cung trên thị trường.

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 15.500 – 16.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 18.000 – 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.500 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 18.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg…

Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá một số loại lúa tươi được thương lái thu mua như: IR 50404 từ 5.800 – 6.000 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg; OM 5451 ở mức từ 6.200 – 6.400 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg; Đài thơm 8 từ 6.900 – 7.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; OM 18 giao động từ 6.700 – 6.900 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg, Nàng Hoa 9 từ 6.550 - 6.750 đồng/kg…

Đồng USD đã suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên 11/4 khi chính sách thuế quan của Mỹ làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào đồng tiền xanh như một kênh "trú ẩn an toàn", đẩy đồng tiền này xuống mức thấp nhất ba năm so với đồng euro.

Đồng USD yếu hơn làm cho hàng xuất khẩu của Mỹ rẻ hơn, cạnh tranh hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông Zuzolo cho biết giá ngô tăng nhẹ khi USDA dự báo xuất khẩu tăng và dự trữ cuối vụ giảm.

Đầu tuần này, ông Trump đã thông báo tạm dừng áp thuế 90 ngày đối với hàng chục quốc gia, đồng thời tăng mạnh thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 145%. Trung Quốc đã trả đũa bằng mức thuế mới 125% vào ngày 11/4.

Các nhà giao dịch đã phớt lờ các đợt tăng thuế của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ. Thị trường đậu tương cũng tìm được sự hỗ trợ từ việc USDA giảm nhẹ dự báo dự trữ của Mỹ.

Về thị trường cà phê thế giới, thị trường cà phê toàn cầu đang cho thấy những tín hiệu lạc quan khi giá cà phê thế giới tiếp tục đà tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch.

Trên sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2025 tăng 162 USD/tấn, hiện ở mức 5.099 USD/tấn. Trên sàn ICE Futures US, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 tăng 14,85 xu/lb, hiện ở mức 357,70 xu/lb (1lb = 0,45kg).

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 124.600 đồng/kg.