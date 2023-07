Thị trường khó khăn, giá căn hộ, nhà đất tại Hà Nội vẫn tăng

Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý II do Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) công bố, tổng nguồn cung căn hộ chung cư mới tại Hà Nội lũy kế trong nửa đầu năm nay chỉ đạt 3.926 căn, giảm hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là lượng mở bán 6 tháng thấp nhất từng ghi nhận được trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tổng cộng, có gần 4.280 căn hộ chung cư được ghi nhận đã bán tại Hà Nội trong 6 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, so với số liệu trước đây, con số này vẫn còn thấp khi giảm 60% so với tổng số căn bán được trong nửa đầu năm ngoái.

Về giá bán của các căn hộ chung cư mới, tại Hà Nội, giá vẫn neo ở mức tương đối cao. Đến cuối quý II, giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đạt khoảng 47,5 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), tương đương mức tăng 1,6% so với quý trước và 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái do tỷ trọng sản phẩm cao cấp tăng lên.