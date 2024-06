Thị trường khả năng sẽ 'dè dặt' do VN-Index cần xác nhận mốc tâm lý 1.250 điểm

Trong tuần, thanh khoản của thị trường ghi nhận sự giảm sút với 5,6% so với tuần trước, giá trị giao dịch bình quân 22.015 tỷ đồng/phiên. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đà bán ròng xấp xỉ 4.450 tỷ đồng trên cả 3 sàn, song giảm khoảng 9% so với tuần trước đó.

Theo ông Hinh, cuối tuần thị trường chứng khoán đón nhận một số thông tin hỗ trợ vào tối ngày 28/6 (giờ Việt Nam), Mỹ đã công bố dữ liệu mới nhất về Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). Cụ thể, chỉ số PCE toàn phần của Mỹ ngang trong tháng Năm và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này khá sát với những dự báo của thị trường.

Ông Hinh nhấn mạnh số liệu lạm phát mới công bố của Mỹ giúp nhà đầu tư củng cố cho kỳ vọng về khả năng FED có thể cắt giảm lãi suất điều hành trong nửa cuối năm 2024.

Trong nước, Tổng cục Thống kê đã công bố số liệu vĩ mô với kết quả tích cực. Cụ thể, GDP quý 2 ghi nhận mức tăng trưởng 6,93% so với cùng kỳ và vượt qua các dự báo trước đó. Động lực tăng trưởng của nền kinh tế đến từ ngành công nghiệp chế biến-chế tạo với mức tăng 10% so với cùng kỳ đồng thời mức tăng này được cải thiện đáng kể so với mức tăng 7,2% trong quý 1. Thêm vào đó, ngành dịch vụ cũng cho thấy xu hướng tăng trưởng cải thiện hơn.