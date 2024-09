Thị trường iPhone xách tay như 'cánh cửa hẹp', dần đóng lại

Việc Việt Nam được bán iPhone chỉ sau thị trường lớn trên thế giới 1 tuần là nguyên nhân chính khiến thị trường xách tay trở nên đầy rủi ro đối với dân buôn. iPhone 16 đã ra mắt và những người yêu thích hãng điện thoại Apple luôn chờ từng ngày để được ngắm nhìn và sở hữu sản phẩm trên tay. Đặc biệt trong năm nay, bộ bốn iPhone 16 bắt đầu được giao hàng tại các thị trường như Mỹ, Australia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản từ ngày 20/9 và chỉ sau 1 tuần, thị trường Việt Nam cũng bắt đầu mở bán. Cũng chính vì sự chênh lệch ngày mở bán chỉ vỏn vẹn 1 tuần giữa thị trường quốc tế và Việt Nam, nên những người buôn iPhone xách tay cũng "đứng ngồi không yên". Anh Nguyễn Bồ Phúc (chủ một cửa hàng điện thoại chuyên iPhone xách tay tại Hà Nội) cho biết, thị trường iPhone xách tay như một cánh cửa đang khép dần đối với những người kinh doanh lâu năm. "Chúng tôi còn dần chuyển sang bán iPhone chính hãng, bởi việc người dùng có thể mua iPhone chính hãng sớm hơn những năm trước, khiến mức giá hàng xách tay gặp nhiều bất lợi, trong khi đó để có thể mua máy sớm cần rất nhiều những chi phí như vé máy bay, ăn ở, đi lại...", anh Phúc chia sẻ. Trước ngày ra mắt, anh Phúc cho biết vẫn sẽ xếp hàng để mua iPhone 16, tuy nhiên chủ yếu phục vụ đam mê sở hữu những thiết bị của Apple một cách sớm nhất. iPhone năm nay không có quá nhiều những điểm cải tiến so với thế hệ trước đó. Tuy nhiên sự trở lại của màu vàng sa mạc (Desert titanium), theo đại diện cửa hàng bán iPhone xách tay đánh giá, sẽ là niềm hy vọng bởi nhiều người chịu chi tiền nhiều hơn để sở hữu sớm. Theo quan niệm của người châu Á, màu vàng theo phong thủy tượng trưng cho sự giàu sang. Bật mí về giá của những chiếc iPhone 16 Pro Max xách tay khi về Việt Nam, anh Phúc chia sẻ: "Giá chỉ từ 48-50 triệu đồng vào những ngày đầu tiên. Đến ngày iPhone chính thức ra mắt tại Việt Nam, còn tùy vào mức độ khan hiếm, hàng mà giá iPhone xách tay cũng chỉ chênh lệch khoảng 1-2 triệu đồng". Người đi buôn iPhone xách tay dần chuyển sang bán iPhone chính hãng. Đánh giá về tệp khách hàng của những chiếc iPhone xách tay, ông Nguyễn Lạc Huy - Đại diện truyền thông của CellphoneS cho rằng, một số khách hàng vẫn mua iPhone xách tay, sẵn sàng trả phí cao hơn để sở hữu sản phẩm sớm hơn vài ngày do tâm lý muốn sở hữu sớm nhất, sở hữu đầu tiên. Tuy vậy, đây chỉ là số ít, giờ đây với lợi thế về thời gian ra mắt trước ở thị trường quốc tế dần bị xóa mờ, việc giữ mức giá cao sẽ khó khăn hơn nhiều trong năm nay vì khoảng cách thời gian giữa việc bán iPhone trên toàn cầu và tại thị trường Việt Nam đang thu hẹp lại, chỉ còn khoảng 1 tuần. Thông thường, iPhone xách tay có sức hút nhờ vào việc có sớm trước khi hàng chính hãng được bán ra, nhưng với thời gian rút ngắn như vậy, lợi thế này gần như biến mất. Đại diện của CellphoneS cũng khẳng định, việc lựa chọn mua hàng chính hãng cũng mang lại rất nhiều ưu đãi, chính sách hỗ trợ từ các đơn vị bán lẻ. Đặc biệt là tại Việt Nam, giá iPhone chính hãng hiện nay không còn quá chênh lệch so với quốc tế. Sản phẩm chính hãng được bảo hành tại các trung tâm ủy quyền của Apple, mang lại sự yên tâm cho khách hàng. Cũng với đó là những chương trình khuyến mãi sẽ được công bố từ 20/9. iPhone 16 Pro Max Titanium Sa Mạc được dự đoán trở thành "hàng hot" của năm nay. Theo ông Nguyễn Minh Khuê - Đại diện hệ thống Viettel Store cũng đưa ra nhận định, với những nâng cấp vượt trội dành cho cả 4 phiên bản iPhone 16 cho thấy người dùng năm nay sẽ có các lựa chọn dàn trải hơn thay vì thường tập trung vào phiên bản Pro/ Pro Max như mọi năm: "Để dự đoán một sản phẩm sẽ là xu hướng năm nay, tôi cho rằng đó là iPhone 16 Pro Max Titan Sa mạc". Ngoài ra với việc vẫn được mở đặt trước và trả hàng sớm tại Việt Nam, Viettel Store tin rằng sức mua sẽ tăng cao bởi khách hàng sẽ ưu tiên chọn hàng chính hãng để đảm bảo quyền lợi sau bán hàng thay vì xếp hàng mua iPhone ở các nước lân cận hay lựa chọn hàng xách tay. Bảng giá iPhone 16 series từ một đại lý ủy quyền. Nhận định về thị trường iPhone 16 năm nay, CellphoneS cũng đưa ra công bố về mức độ quan tâm của khách hàng đối với dòng iPhone mới, theo đó Base/Plus: Dung lượng 128GB vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất ở phân khúc này, cho thấy khách hàng phổ thông ưu tiên mức giá thấp hơn khi mua. Tuy nhiên, sự quan tâm đến phiên bản 256GB đã tăng đáng kể (20%) Dòng iPhone 16 Pro/Pro Max: Phần lớn khách hàng chọn 256GB (76.77%) trên các phiên bản cao cấp, cho thấy nhóm khách hàng này có xu hướng lựa chọn cấu hình mạnh để phục vụ cho các nhu cầu công việc và giải trí cao cấp. Bản 1TB chỉ chiếm 4% có thể phản ánh mức giá cao với của phần lớn người tiêu dùng, hoặc nhu cầu lưu trữ của đa số khách hàng vẫn được đáp ứng tốt ở mức 256GB và 512GB. Về màu sắc: đối với dòng base/plus màu xanh lưu ly nhận được đông đảo sự yêu thích của khách hàng khi chiếm 4-50% số lượng khách hàng quan tâm đối với pro/prm, không ngạc nhiên khi năm nay màu titan sa mạc lại được yêu thích, chiếm hơn 70% lượng khách hàng quan tâm. Chí Hiếu