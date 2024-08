Thị trường chứng khoán thế giới chao đảo trước nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường châu Âu cũng giảm nhưng ở mức độ thấp hơn. Sau khi có thời điểm giảm hơn 2% trong phiên này, chỉ số CAC 40 của Pháp và DAX của Đức kết thúc phiên với các mức giảm lần lượt 1,42% và 1,82%. Chỉ số FTSE 100 của Anh mất 2,04%.



Trước đó, trong phiên giao dịch tại châu Á, Nikkei 225, chỉ số hàng đầu của Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, đã giảm 12,4% trong ngày 5/8 và chịu mức giảm điểm lớn nhất trong lịch sử, trong khi chỉ số Topix cũng đã giảm 12,3%.



Nguyên nhân dẫn đến sự biến động bất ngờ này là do sự suy giảm của thị trường việc làm ở Mỹ. Bộ Lao động Mỹ mới đây đã thông báo tỷ lệ thất nghiệp gia tăng trong tháng Bảy. Điều này khiến giới đầu tư liên hệ đến “quy tắc Sahm”, theo đó nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái khi tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong ba tháng cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với mức thấp nhất trong 12 tháng trước đó. Con số này đạt 0,53% trong tháng Bảy, đủ để củng cố nỗi lo về một kịch bản “hạ cánh cứng”, đặc biệt là khi không có phản ứng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).



Trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã nới lỏng chính sách tiền tệ, Fed lại “câu giờ”, khi trì hoãn quyết định về điều chỉnh lãi suất cho đến tháng Chín.



Bên cạnh đó, Phố Wall cũng đang lo lắng về mức định giá cao ngất ngưởng của cổ phiếu Big Tech. Kết quả kinh doanh của những “gã khổng lồ” trong quý II đã không trấn an được thị trường, vốn đang lo ngại về khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI).



Magnificent Seven - nhóm gồm bảy công ty công nghệ lớn của Mỹ, đã mất hơn 15% kể từ ngày 10/7 và lại tiếp tục giảm trong phiên 5/8. Nvidia đã mất 6,4% khi đóng cửa phiên này sau khi có tin đồn lan truyền rằng hãng có thể hoãn việc tiếp thị bộ xử lý chính mới dành riêng cho AI. Về phần mình, Apple đã mất 4,8% sau khi Berkshire Hathaway, quỹ của tỷ phú Warren Buffett, công bố rằng họ đã bán một nửa cổ phần của mình trong công ty cho Apple trong quý II.



Còn tại Việt Nam, cùng chung tâm lý tiêu cực của thị trường tài chính toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 5/8 “lao dốc” mạnh. VN-Index thủng sâu dưới mốc 1.200 điểm.

Đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 4/2024 và chỉ số về mức thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng. Đây cũng là lần thứ 10 chỉ số VN-Index rơi xuống dưới 1.200 điểm kể từ lần đầu tiên vượt mốc điểm này vào đầu tháng 4/2018.



Chốt phiên giao dịch 5/8, VN-Index giảm tới 48,53 điểm xuống 1.188,07 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 8,85 điểm xuống 222,71 điểm.