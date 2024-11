Thị trường 'chạy' phí trước bạ: Khách mua xe tấp nập, đại lý bù đầu đăng ký

Vào những ngày cuối áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước, các đại lý đều hoạt động hết công suất để giúp khách hàng kịp đăng ký xe. Áp dụng từ ngày 1/9, Nghị định 109/2024/NĐ-CP về việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/12. Dù chỉ áp dụng trong 3 tháng, chính sách này vẫn tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp nội địa, tạo cú hích giúp thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng mạnh. Lượng khách tăng mạnh trong tháng cuối giảm lệ phí trước bạ Theo kết quả bán hàng được Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, tổng doanh số xe du lịch của các thành viên đạt 24.714 chiếc ở tháng đầu tiên giảm lệ phí trước bạ (tháng 9), tăng 55% so với tháng 8. Con số này tiếp tục tăng trưởng 7% ở tháng 10, đạt 26.453 xe. Chưa có số liệu tháng 11, nhưng phía đại lý chia sẻ rằng tình hình rất "căng thẳng". Anh Xuân Bách, một nhân viên tư vấn bán hàng của Ford tại Hà Nội, trao đổi với phóng viên báo Dân trí: "Sức mua của người dùng không tăng đột biến như các kỳ giảm trước bạ trong quá khứ, do năm nay chỉ áp dụng trong 3 tháng, nhưng vẫn có thể xem là cao". Trong danh mục sản phẩm của Ford Việt Nam, chỉ có Ranger và Territory được lắp ráp trong nước, đủ điều kiện hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ (Ảnh: Nguyễn Lâm). Theo ước tính của anh Bách, lượng khách mua xe ở đại lý của anh trong tháng 11 tăng 30% so với tháng trước. "Với các hãng xe có nhiều sản phẩm lắp ráp, như Hyundai, Toyota…, mình nghĩ là lượng khách tại đại lý sẽ tăng mạnh hơn" - anh Bách chia sẻ thêm. Đại lý hoạt động hết công suất để kịp đăng ký xe cho khách Theo quy định, người dùng đăng ký lần đầu ô tô mới có thể nộp lệ phí trước bạ trực tuyến (online) thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tuy nhiên, các địa điểm đăng ký xe hơi vẫn nằm trong tình trạng quá tải, đặc biệt là trong tháng cuối giảm trước bạ. "Các đại lý đều có một đội chuyên đi bấm biển, xử lý thủ tục đăng ký cho khách, nhưng trong 3 tháng giảm lệ phí trước bạ, đội ngũ tư vấn bán hàng vẫn cần 'tăng ca' hỗ trợ" - anh Bách cho biết. Trong tháng cuối cùng giảm lệ phí trước bạ, các tư vấn bán hàng tại đại lý của anh Bách phải đi đăng ký trung bình 6 xe mỗi người. Các đại lý ô tô thường nhận đăng ký xe hộ khách hàng, người dùng chỉ cần thanh toán đầy đủ là xe sẽ có sẵn biển khi nhận bàn giao (Ảnh minh họa: Nguyễn Lâm). Thời gian chờ đăng ký có chênh lệch tùy cơ sở và thời điểm, có xe chỉ mất "nửa buổi sáng" nhưng cũng có chiếc cần đến một ngày. "Hãng thường trả xe vào cuối tháng nên thời điểm này cũng khá dồn dập. Tại một vài điểm phát số như ở Đông Anh, có khi phải chờ 1-2 ngày mới tới lượt" - anh Bách chia sẻ thêm. Thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng đầu năm khá ảm đạm, nên các hãng xe và đại lý thường tung chương trình khuyến mại lớn để kích cầu. Nhiều người dùng lo ngại các ưu đãi này sẽ bị cắt sau khi Nhà nước giảm phí, nên đã mua xe từ tháng 5 để hưởng ưu đãi "kép". Tuy nhiên, mãi đến tháng 9, chính sách giảm phí trước bạ mới được ban hành. Đa phần khách hàng đều chấp nhận nộp phạt đăng ký xe muộn, do khuyến mại từ đại lý kết hợp với ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ có thể giúp tiết kiệm tới cả trăm triệu đồng. Ngay từ đầu tháng 9, các cơ sở đăng ký đã nhộn nhịp với các lượt phương tiện ra/vào. Tình trạng mua xe "chạy" phí kéo dài sang tháng 11, thậm chí nhiều đại lý không dám nhận "chạy" phí cho khách trong những ngày cuối áp dụng chính sách (Ảnh minh họa: Nguyễn Lâm). "Showroom của mình chỉ nhận cọc đến ngày 15/11, những khách mua xe sau ngày này mình không dám nhận, do không đảm bảo có thể đăng ký kịp để hưởng ưu đãi phí trước bạ" - anh Bách cho hay. Khác với những kỳ giảm trước bạ trước, nhiều dòng xe lắp ráp vẫn có khuyến mại từ nhà phân phối. Giới chuyên gia lý giải, chính sách giảm trước bạ trong 3 tháng 9-11 là "cú hích" giúp thị trường tăng trưởng, nhưng do nhu cầu chạy doanh số để bù lại giai đoạn ảm đạm đầu năm, các hãng xe vẫn hỗ trợ thêm. Đơn cử như Toyota Vios, mẫu sedan hạng B này liên tục được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ tháng 9 đến nay, giúp người dùng hưởng ưu đãi "kép" lên tới 100% phí trước bạ, tiết kiệm được tới 54 triệu đồng. Tương tự, tất cả các phiên bản của Ford Territory cũng được hãng tặng 50% lệ phí trước bạ trong tháng 11, giúp khách tiết kiệm được tổng cộng 80-93 triệu đồng, tùy biến thể.