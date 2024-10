Thi thể trong quán karaoke An Phú ở Bình Dương: Nạn nhân là người nước ngoài?

Gia đình người đàn ông Trung Quốc trình báo người này mất tích hơn 1 tháng, qua nhận dạng có đặc điểm trùng khớp với thi thể được phát hiện ở quán karaoke An Phú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể phân hủy trong quán karaoke An Phú (TP Thuận An) hôm 16/10. Thi thể được phát hiện nằm dưới hố nước PCCC bên trong quán karaoke, miệng hố có chiều rộng hơn 1 mét chứa đầy nước bên dưới. Toàn bộ thi thể ngâm dưới nước, chỉ phần đầu và cánh tay phải của nạn nhân lộ ra trên mặt đất. Riêng phần tay bị rời ra khỏi cơ thể nhưng vẫn nằm gần nhau. Quán karaoke An Phú, Bình Dương thời điểm xảy ra vụ cháy năm 2022. Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể tử vong cách đây 2 - 3 tuần, phần xương trên cơ thể bị gãy, không có dấu vết của vật sắc nhọn gây ra, nhiều khả năng đây không phải là vụ án mạng. Về phần xương bị gãy, lực lượng chức năng không loại trừ khả năng nạn nhân rơi từ lầu cao xuống đất hoặc bị tai nạn giao thông ở ngoài đường, sau đó bị đưa đến hố nước này để che giấu. Sau khi phát hiện sự việc, một gia đình trình báo về việc người thân mất tích khoảng một tháng gần đây. Người mất tích là ông L.Q.L (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), bỏ nhà đi từ ngày 14/9. Qua nhận dạng ban đầu, người này có nhiều đặc điểm trùng khớp với tử thi được phát hiện. Tuy nhiên, do phần đầu đã bị phân hủy nên cơ quan điều tra đang thực hiện giám định ADN để làm rõ. Quán karaoke An Phú là nơi từng xảy ra vụ cháy làm 32 người chết vào tháng 9/2022. Từ đó đến nay, địa điểm này bị bỏ hoang. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định chủ quán karaoke An Phú cùng nhiều cán bộ công an đã để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện các quy định về PCCC và trách nhiệm quản lý nên đã khởi tố bị can để điều tra. Tuệ Lâm