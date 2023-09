Thi thể trên sông Đuống là bị can bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội

Thi thể người phụ nữ được phát hiện trên dòng sông Đuống. Ảnh CTV.

Trước đó, ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), là nghi can bắt cóc cháu N.H.Th. (gần 2 tuổi, ở khu đô thị thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để đòi tiền chuộc.