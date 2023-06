Thi thể nữ giới trong bao tải ở Hải Phòng: Thông tin mới nhất

Trước đó, khoảng 15h ngày 10/6, người dân phát hiện bao tải, nghi trong chứa thi thể người để bên hè đường thuộc tổ dân phố Quảng Luận, phường Đa Phúc.

Nhận được tin báo, Công an phường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng, Công an quận Dương Kinh và các cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định cơ quan pháp y.