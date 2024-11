Thí sinh 17 tuổi gây kinh ngạc ở Rap Việt

Màn đối đầu giữa ICY Famous và Gill là điểm nhấn ở tập phát sóng gần nhất của Rap Việt mùa 4. ICY Famous thua cuộc nhưng nhận nhiều lời khen từ dàn huấn luyện viên và giám khảo. Ngay từ đầu, đây là cuộc đấu chênh lệch sức mạnh giữa Gill, là một trong những rapper tiếng tăm nhất ở Rap Việt mùa 4 và ICY Famous, thí sinh chỉ mới 17 tuổi. Trong thế đường cùng, ICY Famous tự mình bứt phá, tạo nên tiết mục khác biệt hoàn toàn so với màn chào sân của nam rapper ở vòng một. ICY Famous đã bị loại và rơi vào vòng freestyle để cạnh tranh tấm vé vớt cuối cùng vào vòng Bứt phá. Ở đây, rapper 17 tuổi tiếp tục ghi dấu ấn với 8 bar freestyle khiến Karik và phần còn lại ở sân khấu vỡ òa. Dù vậy, ICY Famous phải nhường chỗ cho Ngắn đi tiếp với lý do Ngắn là người có khả năng đi đường dài xa hơn. Việc ICY Famous thất bại ở 2 cuộc chiến khiến khán giả tiếc nuối và xảy ra tranh luận.

ICY Famous và Gill. Gill tiếp tục giấu bài Về tổng thể, cuộc đối đầu giữa ICY Famous và Gill cho khán giả thấy không có sự chênh lệch quá lớn như lo ngại. ICY Famous đã tiến bộ nhanh. Song, mặt khác, Gill cũng chỉ tung một phần khả năng để có một số yếu tố cho thấy khác biệt giữa rapper đã có kinh nghiệm. ICY Famous và Gill đối đầu nhau trên con beat trap nặng đô, có tính bùng nổ cao. ICY Famous là chất giọng “chiến”, bản năng của tuổi trẻ. Flow của thí sinh 17 tuổi đã tiến bộ trông thấy nhưng chưa khắc phục ngay hạn chế về khả năng viết ca từ, đan xen vần theo đặc trưng của rap. Khác biệt lớn nhất giữa ICY Famous và Gill là ở cách xử lý flow và nhả chữ có điểm nhấn. Verse rap của Gill không cần ồn ào và sung mãn như ICY Famous nhưng đảm bảo yếu tố truyền tải rõ thông điệp, ca từ có ý đồ rõ hơn. Các HLV, giám khảo có chung quan điểm Gill là người vượt trội ở cặp đấu này. Gill đã thắng ICY Famous, nhưng tương tự vòng một, nam rapper chưa làm điều bùng nổ như kỳ vọng. Người xem phải chờ đến vòng ba để xem sức mạnh thật sự của Gill trong lần trở lại Rap Việt. Cuộc đấu giữa Ngắn và Robber là tâm điểm và cân sức nhất của tập này. Ghép cặp 2 thí sinh này là ý tưởng điên rồ, khi âm nhạc của Ngắn và Robber trái ngược. Cụ thể, màu của Ngắn sáng hơn, nổi trội nhất về giai điệu. Trong khi đó, Robber có chất giọng đặc biệt, được yêu thích bằng những sản phẩm cá tính và theo đuổi màu sắc rap kén người nghe như Mumble, Melodic. Bố cục của beat, cuộc đấu giữa Ngắn và Robber, chia thành 2 phần. Đúng như lo ngại từ đầu của Ngắn, rapper này gặp khó khi rap trên nền nhạc Epic, Cinematic với điểm nhấn là âm thanh của dàn dây. Trong khi đó, Robber như được dọn đường vì khởi đầu bằng các phân đoạn Cinematic, sau đó chuyển sang Trap melodic. Trở lại với type beat (thể loại đặc trưng) Trap, chất giọng của Robber ngay lập tức nổi bật. HLV của Ngắn đẩy rapper vào thế phải bứt phá mạnh mẽ. Ngắn đã làm tốt, nhận nhiều lời khen. Robber cũng chật vật trên Type beat này vì các đoạn chuyển và giải bài toán làm sao để hài hòa với Ngắn. Robber viết đến 5 lần trước khi chọn phiên bản ưng ý nhất. Đặt lên bàn cân, Robber có đôi chút nổi trội, đặc biệt là chất giọng có sức nặng, bám beat nhiều hơn, do đó được phân định đi tiếp.

Ngắn và Robber tạo nên trận đấu hấp dẫn nhất. Karik vẫn áp đảo Kết thúc vòng Đối đầu, đội Karik có đến 7 trên 8 thí sinh đi tiếp. Danmy, Lower, Mason Nguyễn và Mando. V# và Tiêu Minh Phụng được HLV khác cứu bằng nón vàng. Billy100 thắng trong trận freestyle với DABLO. Cách Karik ghép cặp, chọn màu nhạc cho thấy tầm nhìn của người đã ngồi ghế HLV Rap Việt 3 mùa. Trong tất cả tiết mục ở vòng đối đầu, bản nhạc Winner của Mando và Billy100 có sức lan tỏa mạnh nhất trên mạng xã hội. Verse của Tiêu Minh Phụng cũng ít nhiều lan tỏa trên TikTok. Sức mạnh của đội Karik ở vòng Bứt phá được bổ sung với Queen B - nữ thí sinh đội Suboi được Karik quăng nón giải cứu. So với mùa 3, vòng Đối đầu Rap Việt mùa 4 không có kết quả gây tranh cãi. Những thí sinh bị loại sau vòng 2 đều lép vế ở cặp đấu và khán giả dễ dàng dự đoán trước. Bất ngờ lớn nhất nằm ở Coldzy và Queen B bị loại. Tuy nhiên, cả Coldzy và Queen B đều được giải cứu ngay sau phần thi. Phần lớn thí sinh chất lượng của Rap Việt mùa 4 chưa lộ khả năng thật sự. Các thí sinh đã chủ động giấu bài, hoặc không được làm type beat, chủ đề sở trường ở vòng 2. Đến vòng Bứt phá, cuộc chiến thật sự giữa những “quái vật” ở Rap Việt mùa 4 mới diễn ra. Dàn thí sinh gồm 7dnight, Dangrangto, Mando, Mason Nguyễn, Robber, Coolkid, Gill, Ngắn, Coldzy và Saabirose hiện là những cái tên được đánh giá ở tốp trên so với phần còn lại. Sau 9 tập phát sóng, Rap Việt mùa 4 chưa có nổi một bản hit triệu view. Ba mùa trước, sự bùng nổ nhiều nhất của Rap Việt xảy ra ở 2 vòng đầu. Riêng mùa này, mọi thứ vẫn tẻ nhạt. Rap Việt phải trông chờ vào những trận chiến máu lửa ở vòng Bứt phá để giúp Rap Việt kéo sức hút trở lại. Theo Tiền Phong