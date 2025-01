Theo dõi lễ dạm ngõ của Á hậu Phương Nhi, tôi lặng lẽ rơi nước mắt

Vẫn biết không nên so sánh với người khác nhưng tôi vẫn không kìm được lòng mình mà rơi nước mắt. Từ hôm kia đến giờ, từ báo chí đến các trang mạng xã hội tràn ngập hình ảnh trong đám dạm ngõ của Á hậu Phương Nhi và con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Dĩ nhiên, với tính tò mò, tôi và nhiều chị em đồng nghiệp ở công ty cũng không bỏ lỡ "tin hot" rồi đua nhau tám chuyện về cặp đôi trai tài gái sắc trong giờ nghỉ trưa. Có người khen Á hậu Phương Nhi "số hưởng" khi được về làm dâu hào môn. Có chị đồng nghiệp lại "xin vía" cho con gái sau này lấy được chồng vừa tài giỏi vừa giàu có như con trai tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Rồi mọi người bàn về gia thế của cô dâu, sự tài giỏi của chú rể và tò mò về nơi ở của cặp đôi sau khi về chung một nhà. Ảnh minh họa. Khi những câu chuyện bên lề kết thúc, tôi trở lại công việc với cảm xúc bâng khuâng khó tả. Bên cạnh sự ngưỡng mộ với tình yêu của hai bạn trẻ, tôi bỗng thấy chạnh lòng khi nghĩ đến cuộc hôn nhân hiện tại của mình. Đêm qua, ôm con gái nhỏ trong lòng, nghĩ về tương lai của hai mẹ con, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Vẫn biết không nên so sánh với người khác vì "gió tầng nào gặp mây tầng đó" nhưng tôi vẫn không kìm được lòng mình: "Cùng là phụ nữ, sao họ lại sướng vậy, còn mình thì…". Tôi 25 tuổi, đã lấy chồng được ba năm và có một cô con gái hơn 2 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, tôi được mọi người nhận xét là nhẹ nhàng, xinh xắn và dễ mến. Minh chứng là từ hồi học cấp 3, tôi nhận được rất nhiều lời tỏ tình của các đàn anh và các bạn nam trong trường. Tuy nhiên, vì không muốn ảnh hưởng đến việc học, tôi đều từ chối. Kể cả khi lên đại học, xung quanh tôi lúc nào cũng có nhiều "vệ tinh" theo đuổi. Nhưng mãi đến năm thứ 4, tôi mới nhận lời yêu một anh hơn tôi 5 tuổi, lúc ấy đang làm phó phòng một công ty chuyên về xây dựng. Đó là mối tình đầu và cũng là chồng tôi hiện tại. Ngày mới quen nhau, tôi bị chồng chinh phục bởi vẻ ngoài điển trai, tính tình vui vẻ và rất ga lăng với bạn gái. Mỗi lần hẹn hò, anh đều khiến tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những món quà đắt tiền, những buổi tối lãng mạn, thậm chí, nhiều lần, anh khiến tôi được mọi người ngưỡng mộ khi được anh hát tặng giữa quán café đông người. Thời điểm ấy, tôi cứ chìm đắm trong tình yêu nên đã không kiểm soát được cảm xúc của mình mà đi quá giới hạn. Kết quả, tôi có thai ngoài ý muốn khi chưa tốt nghiệp ra trường. Do không muốn bố mẹ phải xấu hổ vì con gái có tiếng ngoan ngoãn nhưng lại "ăn cơm trước kẻng", tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé. Thế nhưng, tôi lại không dũng cảm để làm điều đó. Vậy là một đám cưới "chạy bầu" được nghĩ đến. Những tưởng kết hôn với người yêu thương mình, tôi sẽ được an ủi phần nào. Thế nhưng, khi về ra mắt nhà chồng tương lai, tôi sốc khi người yêu lại không hề bảo vệ tôi trước mặt bố mẹ. Anh mặc cho tôi bị bố mẹ anh mỉa mai khinh rẻ và quyết định cho cưới như một sự ban ơn. Rồi mọi thủ tục của đám cưới sau đó cũng vô cùng sơ sài như làm cho có lệ. Chưa hết, khi vừa đón dâu về đến cổng nhà chồng, tôi bất ngờ bị yêu cầu đi cửa sau vì có bầu trước. Khi đó, nếu không vì thương bố mẹ, có lẽ, tôi đã không đủ dũng khí để bước tiếp vì quá tủi nhục. Giờ đây, khi trải qua ba năm với cuộc hôn nhân sóng gió, tôi thật sự hối hận với sự hèn nhát của mình khi đó. Nếu tôi dũng cảm "quay xe" khi ấy, có lẽ đã không phải chịu những ấm ức, tủi hờn khi sống với người chồng trăng hoa và một gia đình nhà chồng gia trưởng như bây giờ. 25 tuổi, một công việc chưa ổn định (do tôi mới đi làm chưa đầy một năm), một người chồng chỉ biết chót lưỡi đầu môi và một người mẹ chồng cay nghiệt khiến tôi nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn. Thế nhưng, cứ nghĩ đến con gái, tôi lại không nỡ. Tôi nên làm thế nào để bản thân được hạnh phúc đây? Theo Gia đình và xã hội