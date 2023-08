Theo dấu vết, bắt nóng kẻ giết người ở TP.HCM

Hiện trường vụ án mạng từ mâu thuẫn trong cuộc nhậu. (Ảnh: Linh An)

Tối 19/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về tội “Giết người”.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận được tin báo từ bệnh viện Sài Gòn ITO về việc vừa tiếp nhận 1 trường hợp tử vong, nghi do vật nhọn đâm xuyên lồng ngực. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là N.T.B (26 tuổi) đã bị 1 người khác đâm tại 1 quán nhậu ở đường Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận.

Lấy lời khai của các nhân chứng, công an xác định kẻ gây án là Nguyễn Văn Dũng nên tổ chức truy bắt. Nhiều tổ công tác toả ra các hướng để theo dấu vết hung thủ.