Theo chân lực lượng tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn

Ngày 1/12, liên quan đến vụ bé Đoàn Phúc An (2 tuổi) mất tích bí ẩn, ông Nguyễn Đình Hanh - Chủ tịch phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - cho biết, 2 ngày trôi qua, mặc dù trên địa bàn có mưa, lạnh nhưng chính quyền đã huy động các lực lượng công an, quân sự, dân phố, bà con trong khối phố triển khai tìm kiếm.

Công an thị xã Hoàng Mai huy động chó nghiệp vụ triển khai công tác tìm kiếm trong đêm 30/11 (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tối 30/11, Công an thị xã Hoàng Mai đã . Nhiều cán bộ công an thị xã Hoàng Mai và công an phường đã xuống các địa bàn để phối hợp, tổ chức công tác tìm kiếm.

Đây đã là đêm thứ 2, các lực lượng chức năng, người thân cũng như bà con nhân dân địa phương nơi gia đình bé An sinh sống xuyên đêm tìm kiếm cháu.