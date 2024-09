Theo chân các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế TP.HCM trải nghiệm nhịp sống Sài Gòn về đêm

Sự kiện trong chuỗi hoạt động ngoại giao công chúng, giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch thuộc Hội nghị Đối thoại hữu nghị TP.HCM lần II và Diễn đàn kinh tế TP.HCM lần V, diễn ra từ ngày 23-27/9/2024. Các vị khách quốc tế hào hứng khám phá vẻ đẹp về đêm TP.HCM. Đoàn khách tham dự Hội nghị Đối thoại Hữu nghị và Diễn đàn kinh tế TP.HCM cùng lãnh đạo thành phố trong hành trình khám phá kinh tế đêm TP. Các đại biểu đã được giới thiệu và bị cuốn hút bởi nhịp độ phát triển sôi động của TP.HCM về đêm, một thành phố nhộn nhịp bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế TP.HCM, đoàn đại biểu gồm 120 khách mời, đại diện cho 38 đoàn lãnh đạo các Bộ ngành địa phương quốc tế, cơ quan ngoại giao, lãnh sự, hiệp hội doanh nghiệp quốc tế... đã có buổi tham quan, thưởng ngoạn nhịp sống sôi động, rực rỡ của TP.HCM về đêm trên xe buýt hai tầng. Chương trình Đêm Việt Nam diễn ra với bầu không ấm tình hữu nghị. Cùng nhiều tiết mục biểu diễn sân khấu đặc sắc, sôi động. Các tiết mục sân khấu đậm đà bản sắc văn hóa các vùng miền Việt Nam. Đã để lại nhiều ấn tượng sâu dậm trong lòng các đại biểu cùng quan khách. Kết thúc chương trình, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự sự kiện Đêm Việt Nam. Chiều cùng ngày, các đại biểu cũng đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại TP.HCM với màn trình diễn dù lượn và khinh khí cầu bên bờ sông Sài Gòn; đi bộ ngắm cảnh thành phố từ công viên bến Bạch Đằng; thưởng thức cà phê trứng. Cùng hành trình thú vị, trải nghiệm đi du thuyền ngắm cảnh đẹp TP trên sông Sài Gòn ; thưởng thức ẩm thực đặc sản Việt Nam... và tham gia chương trình nghệ thuật "Đêm Việt Nam". Tiếp theo, các đại biểu cùng quan khách tham dự hành trình trải nghiệm tham quan TP trên Bus Hop on - Hop off. “Chúng tôi tự hào cùng chung tay góp phần tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho các đại biểu quốc tế và thúc đẩy hình ảnh TP.HCM hiện đại và phát triển, thu hút khách du lịch và hấp dẫn nhiều nhà đầu tư quốc tế”, Vị đại diện Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam chia sẻ. Hành trình tham quan đi qua các tuyến đường, khu đô thị nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn. Các vị khách không quên lưu lại những tấm hình kỷ niệm chuyến tham quan Nhịp sống Sài Gòn về đêm. Dịp này, các đại biểu quốc tế đã được giới thiệu, tìm hiểu và trải nghiệm kinh tế đêm TP.HCM, cảm nhận bức tranh sôi động đầy màu sắc và hoạt động thương mại dich vụ đa dạng của thành phố được mệnh danh là đầu tàu kinh tế của Việt Nam thông qua các điểm đến như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, khu phố Tây - Phạm Ngũ Lão và phố đi bộ Bùi Viện...