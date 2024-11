Thêm người nổi tiếng rời bỏ nước Mỹ vì ông Trump

Ellen DeGeneres, Portia de Rossi và Eva Longoria là những cái tên tiếp theo rời khỏi nước Mỹ sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. MC nổi tiếng Ellen DeGeneres và bạn đời, nữ diễn viên Portia de Rossi, được cho là đã rời nước Mỹ sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ lần thứ 2. Nguồn tin thân cận tiết lộ trên TMZ cặp đôi cảm thấy thất vọng với tin tức ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử. Do đó, họ quyết định chuyển tới ngôi nhà mới ở Cotswolds, Tây Nam nước Anh - cách London gần 2 giờ đi xe. Theo hãng tin Mỹ, người dẫn chương trình The Ellen DeGeneres Show mua bất động sản trước cuộc bầu cử năm 2024. Họ cũng được tin là đang có kế hoạch rao bán ngôi nhà ở Montecito, California, Mỹ.

Ellen DeGeneres và bạn đời được cho là đã chuyển đến vùng nông thôn Anh sinh sống. Ảnh: Getty Images. Trước đó, ngay sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố, đông đảo người ủng hộ ông Trump tràn vào tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên hài sinh năm 1958 châm chọc: “Ellen, không phải đã nói sẽ rời khỏi đất nước nếu ông Trump đắc cử sao?”, “Không phải bây giờ cô phải rời khỏi đất nước hay sao?”... Không rõ bà Ellen chia sẻ về kế hoạch chuyển nhà phụ thuộc vào kết quả bầu cử lúc nào, tuy nhiên ngôi sao Finding Dory từng nhiều lần lên tiếng ủng hộ bà Harris, còn quyên góp 3.300 USD cho chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ. “Không có gì quyền lực hơn một phụ nữ đã chín muồi! Tôi không thể chờ đợi được thấy Kamala Harris trở thành tổng thống tiếp theo của chúng ta”, bà viết trên Instagram vào tháng 8. Ngày 1/11, Ellen cũng kêu gọi người hâm mộ đi bỏ phiếu bằng cách đăng lại video của The Seneca Project nêu bật nhiều phong trào phụ nữ khác nhau ở Mỹ. Đại diện của DeGeneres và de Rossi chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin từ bỏ nước Mỹ. Trước Ellen và vợ, báo chí Mỹ cũng đưa tin về việc nữ diễn viên Eva Longoria chuyển đến định cư ở Mexico và Tây Ban Nha với lý do tương tự. “Tôi đã có cả cuộc sống trưởng thành của mình ở đây (nước Mỹ). Nhưng ngay cả trước đại dịch, mọi thứ đã thay đổi, không khí đã khác. Và rồi COVID-19 xảy ra, nó đẩy mọi thứ vượt quá giới hạn, cho dù đó là tình trạng vô gia cư hay thuế. Không phải là tôi muốn chối bỏ California, chỉ là tôi cảm thấy chương này trong cuộc đời tôi đã kết thúc”, ngôi sao Những bà nội trợ kiểu Mỹ chia sẻ với Marie Claire. Eva cho biết thêm chiến thắng của ông Trump cũng là một phần lý do cho quyết định rời đi. Người đẹp sinh năm 1975 đồng thời cũng thất vọng với quy trình bầu cử ở xứ cờ hoa. “Điều gây sốc không phải là ông ấy đã thắng, mà là tên tội phạm bị kết án gieo rắc quá nhiều hận thù lại có thể nắm giữ chức vụ cao nhất. Nếu ông ấy giữ lời hứa, đây sẽ là một nơi đáng sợ. Nó khiến tôi tự hỏi liệu lá phiếu của tôi có thực sự quan trọng không hay tôi có thực sự tạo ra sự khác biệt không. Tôi đã quá xa rời cốt lõi của những gì tôi tin tưởng, bởi vì tôi thực sự nghĩ rằng người giỏi nhất sẽ chiến thắng. Rồi điều đó xảy ra và tôi mới rõ người giỏi nhất không chiến thắng”, Eva bày tỏ.

Eva Longoria cùng chồng con chuyển đến định cư ở Mexico và Tây Ban Nha. Ảnh: IG. Hiện, Eva sống cùng chồng, nhà sản xuất kiêm doanh nhân José Bastón, và con trai Santiago (6 tuổi) giữa hai đất nước Mexico và Tây Ban Nha. Cô cũng dành một phần thời gian ở Los Angeles cho công việc nhưng không nhiều. "Tôi thật may mắn. Tôi có thể trốn thoát và đi đâu đó. Hầu hết người Mỹ không may mắn như vậy. Họ sẽ bị mắc kẹt ở đất nước phản địa đàng này. Tôi buồn thay cho họ", nữ đạo diễn nói. Ellen, Portia và Eva không phải những trường hợp hiếm từ bỏ nước Mỹ ở Hollywood. Nhiều ngôi sao khác như nữ diễn viên America Ferrara, Sharon Stone, Sophie Turner, Cher, Minnie Driver... từng chia sẻ ý định hoặc đã chuyển nhà để phản đối ông Trump. Theo Tiền Phong