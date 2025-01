Giấm không chỉ là gia vị mà còn là trợ thủ đắc lực trong giặt giũ với nhiều công dụng bất ngờ; hãy thêm một ít giấm khi giặt quần áo và cảm nhận sự khác biệt. Giấm trắng, một nguyên liệu có trong gian bếp của mọi gia đình, không chỉ là gia vị hay sản phẩm làm sạch, khử mùi thực phẩm mà còn là có thể giúp bạn rất nhiều trong công việc giặt quần áo. Thêm một ít giấm khi giặt quần áo có tác dụng gì? Dưới đây là những tác dụng và cách thức dùng giấm giặt quần áo mà nhiều người chưa biết: Làm sáng quần áo trắng và loại bỏ vết bẩn Áo trắng dễ bị xỉn và đánh mất đi vẻ sáng sủa ban đầu, giấm trắng có thể giúp khắc phục tình trạng này. Bạn có thể pha hỗn hợp giấm và nước theo tỷ lệ 1:1, thoa trực tiếp lên vết bẩn, để một lúc rồi giặt sạch lại bằng xà phòng và nước; bạn sẽ thấy quần áo trở nên sáng hơn đáng kể. Đây là phương pháp tự nhiên, an toàn và hiệu quả, đặc biệt thích hợp để xử lý các vết bẩn mà không cần đến các hóa chất tẩy mạnh gây hại cho vải. Dùng giấm giặt quần áo là một mẹo rất hiệu quả. (Ảnh: Jacob Fox) Giữ màu sắc quần áo Những món đồ sắc màu thường bị xỉn màu sau nhiều lần giặt. Axit axetic trong giấm trắng có thể làm sáng lại những sợi vải bị xỉn do cặn bẩn tích tụ từ bột giặt, lấy lại phần nào màu sắc tự nhiên ban đầu. Bạn chỉ cần thêm nửa cốc giấm (120ml) vào chu trình giặt. Tránh sử dụng giấm cho các loại vải nhạy cảm như tơ tằm hoặc acetate. Làm mềm vải Giấm hoạt động như một chất làm mềm vải tự nhiên nhờ tính axit nhẹ của nó. Khi thêm giấm vào chu trình giặt, các sợi vải sẽ được làm mềm mà không cần đến nước xả vải hóa học. Quần áo không chỉ mềm mại hơn mà còn tránh được các hóa chất có thể gây kích ứng cho da nhạy cảm, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Loại bỏ lông thú cưng và giảm tĩnh điện Những ai nuôi thú cưng chắc hẳn đã từng đau đầu với tình trạng lông con vật dính khắp quần áo. Việc thêm một ít giấm khi giặt quần áo có tác dụng khắc phục điều này. Giấm có thể giúp giảm hiện tượng tĩnh điện, khiến lông thú dễ rơi ra khỏi vải. Chỉ cần xịt một ít giấm lên vải sạch rồi cho vào máy sấy cùng quần áo. Kết quả là quần áo không chỉ sạch mà còn giảm tĩnh điện, giúp ngăn lông bám lại. Khử mùi hôi khó chịu Giấm trắng là một nguyên liệu tự nhiên hiệu quả trong việc khử mùi hôi của mồ hôi hay ẩm mốc trên quần áo. Cách thực hiện rất đơn giản: Bạn ngâm quần áo trong hỗn hợp giấm và nước theo tỷ lệ 1:1 trong 30 phút (để tăng hiệu quả, có thể thêm muối nở hoặc nước cốt chanh), sau đó giặt lại bằng nước giặt bình thường. Diệt khuẩn nhẹ Tính axit tự nhiên của giấm giúp khử khuẩn nhẹ, đặc biệt hữu ích cho các loại quần áo tiếp xúc nhiều với vi khuẩn như đồ thể thao hay đồ lót. Việc thêm một ít giấm khi giặt quần áo có tác dụng bảo vệ sức khỏe các thành viên gia đình, loại bỏ mùi hôi bám trên quần áo, mang lại cảm giác sạch sẽ và thơm tho. Đây là phương pháp tự nhiên, nhẹ nhàng, không gây hại cho chất liệu vải. Giấm hiệu quả trong việc khử mùi mồ hôi quần áo và loại bỏ cặn bột giặt (Ảnh: Jacob Fox) Loại bỏ cặn bột giặt Một số loại bột giặt có thể để lại cặn trên quần áo, làm vải trở nên khô cứng hoặc gây ngứa da. Axit axetic trong giấm có tác dụng hòa tan và loại bỏ các cặn này, giúp quần áo sạch hơn và mềm mại hơn. Ngoài ra, việc loại bỏ cặn bột giặt còn giúp bảo vệ làn da khỏi các phản ứng kích ứng, nhất là đối với những người có làn da nhạy cảm. Vệ sinh máy giặt dễ dàng Việc thêm một ít giấm khi giặt quần áo có tác dụng vệ sinh máy giặt hiệu quả. Cách thực hiện rất đơn giản: Đổ một cốc giấm trắng vào ngăn chứa bột giặt của máy, sau đó khởi động một chu trình giặt bình thường mà không cho quần áo vào. Axit axetic trong giấm sẽ giúp hòa tan cặn xà phòng, loại bỏ nấm mốc và làm sạch các bộ phận bên trong máy giặt. Phương pháp này không chỉ giữ cho máy giặt luôn sạch sẽ mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị, đảm bảo quần áo luôn được giặt trong môi trường vệ sinh nhất. Lưu ý khi sử dụng giấm giặt quần áo Khi sử dụng giấm để giặt quần áo, bạn cần lưu ý một số điều để đảm bảo hiệu quả và an toàn: Tránh dùng giấm với các loại vải nhạy cảm như lụa, tơ tằm, acetate vì tính axit của giấm có thể làm hỏng các chất liệu này. Đảm bảo máy giặt tương thích với việc sử dụng giấm. Sử dụng giấm trắng chứ không phải giấm hoa quả hay giấm có phẩm màu vì chúng có thể để lại vết bẩn hoặc ảnh hưởng đến màu sắc quần áo Theo VTC News