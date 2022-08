Thêm hơn 5.000 tỷ đồng, nhà băng của nữ tỷ phú đô la có vốn tỷ USD

Với việc tăng vốn điều lệ, dư địa cho vay của các ngân hàng sẽ được tăng lên.

Gần đây, nhiều ngân hàng gặp khó trong hoạt động cho vay do hết room tín dụng. Tính tới cuối quý II/2022, tín dụng tăng tăng 9,35% so với cuối năm trước (tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2021). Đây là mức tăng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, NHNN giữ nguyên chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 14% (cao hơn mức tăng 13,61% trong năm 2021 và 12,17% năm 2020) dù chịu sức ép lạm phát.

Tuy nhiên, thực tế, hầu hết ngân hàng đã tăng mạnh tín dụng trong nửa đầu năm và còn rất ít dư địa để phát triển.

Với việc tăng vốn, dư địa tín dụng sẽ được nới ra và có lợi về dài hạn. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với nhiều ngân hàng trong ngắn hạn và cả trong trung, dài hạn. Việc có tăng vốn được theo kế hoạch hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có vĩ mô, thị trường chứng khoán…

Theo kế hoạch, có khoảng 20 ngân hàng dự kiến tăng vốn trong năm nay, nhưng mới có vài ngân hàng hoàn thành. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc đua trong những tháng còn lại khá gay cấn, trong khi thị trường chứng khoán chùng xuống.