Thêm hơn 1.000 người ở Hải Phòng mắc sốt xuất huyết trong 1 tuần

Tính từ đầu năm đến nay, TP Hải Phòng ghi nhận 6.510 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không ghi nhận trường hợp tử vong, so với cùng kỳ năm 2023 (106 ca mắc) số mắc tăng 60,4 lần. Các quận/huyện có số mắc cao trong tuần là quận Lê Chân (406 ca); quận Hải An (211 ca); quận Ngô Quyền (165 ca); huyện An Dương (72 ca); quận Kiến An (53 ca).

Tuần này, TP Hải Phòng cũng ghi nhận thêm 117 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Tích lũy từ đầu năm đến nay Hải Phòng ghi nhận 972 ổ dịch, trong đó 352 ổ dịch đang hoạt động, 620 ổ dịch đã dừng hoạt động (có 456 ổ dịch ghi nhận bệnh nhân thứ phát). Các quận/huyện có số ổ dịch đang hoạt động cao là Hải An (134 ổ), Lê Chân (41 ổ), Hồng Bàng (34 ổ), Ngô Quyền (31 ổ), An Dương (28 ổ).