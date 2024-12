Thêm 6 người của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố thêm 6 cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam liên quan tội Cưỡng đoạt tài sản. Chiều 28/12, trả lời PV VTC News, Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục khởi tố 6 bị can là những cán bộ, phóng viên, nhân viên tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Các bị can bị tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự. Trong đó, cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam đối với 5 bị can gồm: Phạm Hồng Dương (SN 1981, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Trưởng Văn phòng; Phạm Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Trưởng Ban Media. Nguyễn Văn Bình (SN 1990, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), phóng viên. Nguyễn Đức Anh (SN 1996, trú tại phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), phóng viên. Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988, trú tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), phóng viên. Cơ quan CSĐT ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thúy (SN 1981, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), nhân viên kế toán. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Vũ Đình Năm (giữa), Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam tại Tây Nguyên. (Ảnh: CACC) Liên quan vụ án này, ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố thêm 9 bị can, đồng thời triệu tập 20 đối tượng để mở rộng điều tra, Trong 9 người bị khởi tố có Nguyễn Văn Dương, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc và Vũ Đình Năm, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên. Những người còn lại đều là phóng viên của tạp chí này. Trước đó, ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đồng Xuân Thụ (52 tuổi), Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam còn có bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (47 tuổi), Phó Tổng Biên tập; Bùi Văn Toàn (44 tuổi), Trưởng ban Kinh tế, môi trường; Cao Thị Thu Hường (35 tuổi), kế toán và 4 phóng viên để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, từ năm 2020, ông Thụ chỉ đạo thành lập chương trình gây quỹ "Cây chổi vàng", với tôn chỉ tôn vinh, ủng hộ, làm công tác từ thiện giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên thực tế chương trình "Cây chổi vàng" là vỏ bọc để các đối tượng cấu kết cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Đồng Xuân Thụ bị cơ quan công an bắt giữ. Ông Đồng Xuân Thụ và thuộc cấp bị cáo buộc đã chỉ đạo phóng viên, cộng tác viên đi tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp..., sau đó đe dọa, đăng tải trên tạp chí này nhằm hạ uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Theo cáo buộc, nếu không muốn bị đăng bài trên tạp chí, cá nhân, doanh nghiệp phải tham gia chương trình "Cây chổi vàng". Trong các buổi làm việc với người dân, doanh nghiệp trên, các đối tượng luôn mang sẵn hợp đồng "mời tài trợ" cho chương trình. Số tiền các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, ông Thụ và các đối tượng gần như không thực hiện chi cho hoạt động chương trình "Cây chổi vàng", mà dùng để chia chác, phân bổ cho nhau theo tỷ lệ quy định… Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 23 bị can liên quan đến lãnh đạo, phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về tội Cưỡng đoạt tài sản. Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Minh Khang