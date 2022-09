Thêm 5 sân bay tạm đóng cửa do bão Noru

Các hãng hàng không cũng liên tục cập nhật thay đổi lịch khai thác do bão số 4 như hủy chuyến, bay sớm hoặc chậm hơn so thời gian dự kiến. Các hãng hãng hàng không Việt Nam cho biết có hàng trăm chuyến bay nội địa và quốc tế với hàng chục nghìn khách bị hủy, chậm chuyến so kế hoạch trước đó. Theo đó, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách cần chủ động thời gian, phương án di chuyển, đảm bảo đến sân bay kịp thời.

Nhà chức trách hàng không lưu ý, hành khách bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru sẽ được hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu (nếu còn chỗ).