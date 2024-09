Thêm 3 người ở Làng Nủ tìm về báo tin an toàn

Trong ngày 13/9, thêm 3 người dân thôn Làng Nủ đã may mắn thoát nạn sau trận lũ quét kinh hoàng, nâng tổng số người an toàn lên 57. Thông tin từ Ban tuyên giáo tỉnh Lào Cai, đến 16h15 ngày 13/9 đã có thêm 3 người dân thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) may mắn thoát chết trong lũ dữ do đi làm ăn xa. Như vậy, trong ngày hôm nay, Lào Cai đón tin vui khi có 11 trường hợp nghi mất tích thôn Làng Nủ đã thoát nạn. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm người còn mất tích. Ảnh: Thạch Thảo. Ba người vừa được tìm thấy là mẹ con trong một gia đình gồm chị Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1991), hai con là Hoàng Thị Hiểm (sinh năm 2008), Hoàng Trung Huyên (sinh năm 2010). Cả 3 người đều đi làm ăn ở Yên Bái, bị lũ cô lập mất liên lạc, nay đã trở về an toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, Làng Nủ có 36 người được xác định mất tích; 48 người chết và 17 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 57 người. Các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.