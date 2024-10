Thêm 3 con hổ chết ở Đồng Nai, khẩn trương điều tra nguyên nhân

Nguồn gốc lây bệnh khiến 20 con hổ và 1 con báo tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài vẫn chưa xác định, nhưng các chuyên gia nghi ngờ khả năng lây từ nguồn thức ăn là thịt gà. Ngày 2/10, ông Ngô Văn Sang, Giám đốc Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (Đồng Nai), thông báo từ ngày 8/9, hổ tại đơn vị này bắt đầu chết. Ban đầu có 4 con chết, đến hôm nay đã có tổng cộng 20 con hổ và 1 con báo chết. Số hổ chết có trọng lượng từ 25 đến 200kg. Theo ông Sang, ngày 6/9, trong quá trình cho ăn, nhân viên phát hiện một số con hổ bỏ ăn, đi lại yếu và sổ mũi. Bác sĩ thú y vườn thú đã tăng cường điều trị tích cực bằng một số thuốc kháng sinh, kháng virus nhưng hổ vẫn chết. Hiện xác các con hổ được bảo quản trong thùng container đông lạnh. Nhân viên khử khuẩn container đông lạnh chứa xác hổ chết trong Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (Ảnh: Phú Việt). Ngày 10/9, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đã lấy mẫu bệnh phẩm của hổ đưa đi xét nghiệm tại TP Biên Hòa. Từ kết quả, bác sĩ thú y nhận định một số nguyên nhân như: bạch cầu tăng cao, nhiễm khuẩn do virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng; Creatinine trong máu cao gấp 10 lần bình thường dẫn đến suy thận, suy tim, sung huyết do nhiễm khuẩn cấp. Tại một phòng khám thú y khác, mẫu dương tính với FPV gây bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Anh Nguyễn Bá Phúc, nhân viên chăm sóc hổ, cho biết hổ được nuôi trong khuôn viên rộng, hàng ngày được nhân viên cho ăn gà mua từ bên ngoài. Ngày 6/9, đơn vị vận chuyển 3 con hổ về vườn thú Mỹ Quỳnh (Long An). Sau đó ít ngày, hổ ở khu du lịch sinh thái Vườn Xoài có biểu hiện lờ đờ, bỏ ăn, sốt và chết. Đại diện Chi cục Thú y vùng VI yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Nai lấy thêm mẫu bệnh phẩm trên hổ và báo xét nghiệm cúm A/H5N1 để nắm tình hình dịch bệnh này có lây đa loài hay không. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện dịch cúm trên cá thể hổ, báo nhưng trên thế giới đã ghi nhận cúm A/H5N1 lây trên nhiều loài như: bò, hải cẩu, các loài chim hoang dã, mèo… Đến nay, nguồn gốc lây bệnh trên hổ tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài vẫn chưa xác định được nhưng không loại trừ khả năng lây từ nguồn thức ăn là thịt gà vì thú xuất hiện triệu chứng lây nhiễm đồng loạt. Cơ quan chức năng kiểm tra chuồng nuôi hổ tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (Ảnh: Phú Việt). Cùng ngày, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về nhiều con hổ chết tại Khu Du lịch sinh thái Vườn Xoài, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan để điều tra nguyên nhân. Đồng thời, theo dõi sức khỏe những người đã tiếp xúc với những con hổ này. Cụ thể, qua điều tra có tổng cộng 30 người đã tiếp xúc với những con hổ chết. Hiện tại, những người này có sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận ai có triệu chứng viêm đường hô hấp. Trước đó, Chi cục Thú y vùng VI ghi nhận 27 con hổ và 3 con sư tử chết tại vườn thú Mỹ Quỳnh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Tổng đàn hổ đang chăm sóc và nuôi dưỡng tại Khu du lịch Vườn Xoài vào đầu tháng 9 là 42 cá thể và 2 cá thể báo. Nguồn gốc nhập khẩu 12 con từ Nam Phi, sau đó đàn hổ sinh sản, tăng lên số lượng hiện nay.