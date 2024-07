Thêm 1 ca dương tính với bạch hầu ở Bắc Giang

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 7.7.2024, trường hợp M.T.B, 18 tuổi, tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (thường trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) có kết quả xét nghiệm dương tính với bạch hầu (đây là 1 trong 2 trường hợp có tiếp xúc gần với ca tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Bước đầu, cơ quan chuyên môn xác định, từ ngày 25 đến 28.6, B và một người bạn cùng quê là Moong Thị S (SN 2006) ở chung phòng tại ký túc xá Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) với Pịt Thị C (rạng sáng 5.7, C tử vong do mắc bệnh bạch hầu).