The music of ABBA đưa khán giả Việt Nam trở về 'thanh xuân rực rỡ'

Theo ông Nguyễn Bảo Trung, Tổng Giám đốc SPO, ABBA không chỉ là nhóm nhạc mà còn là biểu tượng của niềm vui, tình yêu. Âm nhạc của ABBA đã gắn liền với nhiều thế hệ ở Việt Nam. Chính vì thế, với những bản nhạc bất hủ, chương trình Âm nhạc của ABBA sẽ là một món quà, đưa khán giả “trở lại thanh xuân rực rỡ”.

Nhóm Arrival From Sweden do nhà sản xuất âm nhạc Vicky Zetterberg thành lập năm 1995 tại Thụy Điển, với các thành viên chủ chốt gồm Mark, Sarah, Vicky, Matt, Kev, Steve, Jack. Từ đó đến nay, họ lưu diễn ở 70 quốc gia trên thế giới. Trong năm nay, nhóm đã hoàn thành 80 buổi diễn. Hai thành viên của ABBA, Björn Ulvaeus và Benny Andersson từng tặng Arrival From Sweden ca khúc Just A Notion, được nhóm phát hành lần đầu năm 1999. Năm 2021, ABBA thể hiện bài hát này, đưa vào album Voyage.

Nghệ sĩ Nguyễn Long An, đại diện Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn, cho biết, ARRIVAL là ban nhạc chuyên hát nhạc ABBA và được Thụy Điển đầu tư để trở thành phiên bản di sản của ABBA. Cho nên, Arrival From Sweden chơi nhạc của ABBA không khác một nốt nhạc nào. Tuy nhiên, hệ thống âm thanh, nhạc cụ ngày nay đã khác rất nhiều so với những thập niên trước.