Thế khó của du lịch sinh thái ở Trị An

Hàng chục điểm kinh doanh du lịch sinh thái tự phát ven hồ Trị An (Đồng Nai) đã bị yêu cầu tự tháo dỡ và cưỡng chế tháo dỡ do vi phạm về sử dụng đất lòng hồ Trị An, đất rừng giao khoán.

Tuy nhiên, nhu cầu của người dân về hoạt động này lại tăng cao khiến cả đơn vị kinh doanh và du khách đều gặp khó khi đến đây.

Xây dựng trên đất khoán

Hồ Trị An rộng 323 km2, thuộc địa phận huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Trảng Bom và Định Quán. Vào mùa khô, nước rút, để lại những đất trống và sạch ráo, thu hút nhiều người dân đến vui chơi.

Chia sẻ với Zing, ông Trần Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Mã Đà, cho biết hậu đại dịch, các điểm cắm trại tự phát nở rộ do nhu cầu của người dân tăng cao.

Cụ thể, vào ngày cuối tuần, khách từ các tỉnh lân cận như TP.HCM, Bình Dương, Biên Hòa (Đồng Nai)... đổ về khu vực hồ Trị An chơi và dựng lều cắm trại. Khi thấy "cầu tăng", người dân địa phương bắt đầu mua lều bạt cho thuê rồi xây dựng các khu cắm trại quanh hồ.