Thế hệ tương lai sẽ tiếp bước truyền thống ngành TT&TT

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, lịch sử truyền thống của ngành TT&TT vẫn sẽ luôn còn mãi. Các thế hệ tương lai sẽ tiếp bước truyền thống ngành, đưa đất nước phát triển. Hòa trong không khí chung của cả nước đón chào mùa xuân mới, với truyền thống nghĩa tình của ngành TT&TT, sáng 14/1, Bộ TT&TT đã tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ Ban An toàn khu và cán bộ hưu trí qua các thời kỳ của Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ TT&TT nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đã trở thành truyền thống, buổi gặp mặt cán bộ hưu trí dịp Tết năm nay có sự tham dự của các nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, các cán bộ Ban An toàn khu ATK cùng nguyên lãnh đạo, trưởng các cơ quan, đơn vị ngành TT&TT qua các thời kỳ. Đây là hoạt động nhằm gửi lời tri ân và sự biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TT&TT đã cống hiến cho sự phát triển của Ngành trong những năm qua. Buổi gặp mặt các cán bộ hưu trí ngành TT&TT. Ảnh: Lê Anh Dũng Ngành TT&TT luôn đi đầu trong các cuộc cách mạng Buổi gặp mặt được mở đầu bằng những thước phim ghi lại kết quả hoạt động của ngành TT&TT trong năm 2024, cùng với đó là những thành tựu đáng tự hào mà Việt Nam đã đạt được sau 5 năm tiến hành công cuộc chuyển đổi số. Chia sẻ cảm xúc khi được quay trở về ngôi nhà chung 18 Nguyễn Du, ông Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông bày tỏ sự xúc động trước những bước phát triển vượt bậc của ngành TT&TT. “Ngành ta chưa bao giờ lớn mạnh, chưa bao giờ đẹp như năm nay. Lớn mạnh về ngành nghề, đội ngũ, với những kết quả vượt bậc về thứ hạng. Ngành ta đang rất lớn mạnh, uy tín trong nước và quốc tế đang lên”, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện nhận định. Trước những biến chuyển của Ngành trong thời gian tới, theo ông Mai Liêm Trực, ngành TT&TT là một ngành dũng cảm, biết tự thay đổi mình, mở cửa cho cạnh tranh, luôn đi đầu về các cuộc cách mạng. Dù có những tâm tư, băn khoăn, tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận cuộc chuyển đổi này, chấp nhận sự hy sinh. Ông Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Lê Anh Dũng Theo ông Mai Liêm Trực: “Đã đổi mới, đã cách mạng thì phải chịu đau, chịu hy sinh. Mình có thiệt thòi một tý, với từng cá nhân, gia đình là việc lớn nhưng với đất nước chúng ta phải hy sinh, không có cách nào khác. Hãy chấp nhận cái đau, nỗi buồn, tâm tư, thiệt thòi, nếu cái đó là điều tốt cho người dân”. Với truyền thống cách mạng, dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ vị trí nào, người TT&TT vẫn sẽ “xung trận” để tiếp tục sự nghiệp của Ngành. Vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành TT&TT thời gian qua, ông Đỗ Trung Tá, nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông cho hay, ngành Bưu điện (nay là ngành TT&TT) là ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, cũng là ngành chuyên ngành đầu tiên được nhận huân chương sao vàng. Theo nguyên Bộ trưởng Đỗ Trung Tá: “Để phát triển đất nước, Bộ Chính trị ra Nghị quyết đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó Bộ ta được 2 “chữ”, công nghệ, ở đây là công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Có thể nhận mình có đóng góp cho sự đột phá của đất nước”. Người TT&TT sẽ luôn tiếp nối truyền thống Sau khi lắng nghe ý kiến chia sẻ của nguyên lãnh đạo ngành TT&TT các thời kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết ông cảm nhận được suy nghĩ của nhiều người trong Ngành dù không nói ra. Theo Bộ trưởng, lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, CNTT, công nghiệp CNTT, công nghệ số, chuyển đổi số và báo chí đã về chung một nhà thì dù sau này có về đâu thì Ngành vẫn thế, ngôi nhà vẫn thế. Buổi gặp mặt lần sau có thể ở nơi khác nhưng sẽ vẫn như thế. Đây là lần chuyển đổi thứ 18 của lĩnh vực báo chí, đầu tiên chuyển từ Nha Thông tin lên Bộ Thông tin, sau chuyển sang Bộ Nội vụ, có lúc ở Bộ Giao thông, có lúc lại là một cơ quan thuộc Văn phòng Chính phủ, có lúc là Tổng cục Thông tin riêng, rồi lại quay về Bộ Thông tin, rồi về Bộ Văn hóa Thông tin và đến 17 năm trước thì về với Bộ TT&TT. Sau 17 năm gắn bó, báo chí với sự đóng góp của công nghệ đã đưa công nghệ vào báo chí, quản lý trên không gian mạng, mở ra nhiều chính sách để anh em báo chí sống được bằng nghề. Cách đây 6 năm, nghề báo được xếp hạng nghề nghiệp chỉ đứng thứ 9/10. Cuối năm 2023, uy tín nghề báo đã tăng lên chỉ sau nghề giáo, nghề y. Tới đây, sau nhiều cân nhắc, khối báo chí sẽ về với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Lê Anh Dũng Chia sẻ góc nhìn tích cực về việc hợp nhất khối công nghệ của ngành TT&TT với Bộ KH&CN, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, điều này sẽ giúp cả Bộ TT&TT và Bộ KH&CN mạnh lên, biến 2 Bộ từ Bộ “mềm”, có thể bị sáp nhập bất cứ lúc nào thành Bộ “cứng”, biến các Sở TT&TT, Sở KH&CN từ Sở “mềm” thành Sở “cứng”. Lý giải việc Nghị quyết 57 đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về chung một “nhà”, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đó là vì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được nói đến nhiều nhưng kết quả chưa đi được vào cuộc sống. Nếu không chuyển đổi số, không đưa lên môi trường số, không có một không gian số tương xứng với không gian thực thì sẽ không thể thúc đẩy, đẩy nhanh, không thể tăng quy mô của việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đây là một quyết sách lớn, đúng đắn của Đảng. Quyết sách này sẽ mở rộng động lực phát triển mới cho lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên môi trường số, mở ra sự phát triển mới cho đất nước. Nếu không có tốc độ tăng trưởng 10% trở lên, Việt Nam sẽ không thể trở thành nước phát triển được. Do vậy, cần phải tìm ra những cách làm đột phá, mang tính cách mạng. Việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về chung một “nhà” chính là điểm cách mạng nhất của Nghị quyết 57. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mừng thọ một số cán bộ hưu trí ngành TT&TT. Ảnh: Lê Anh Dũng Tinh thần của Nghị quyết 57 là từ chỗ thiếu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam phải đủ, phải thừa, tiến tới xuất khẩu và xuất khẩu lớn. “Khoán 10 là thoát nghèo, còn mục tiêu của “Khoán 57” là thoát bẫy thu nhập trung bình, tức là thay đổi cơ cấu kinh tế Việt Nam, chuyển sang hướng công nghệ. Khoán 10 giải phóng sức lao động, “Khoán 57” tập trung giải phóng sự sáng tạo nhưng giống nhau ở tinh thần “khoán”, nghĩa là quản lý theo mục tiêu hơn là quản cách làm”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, rất có thể Nghị quyết 57 sẽ như “phát súng” đầu tiên mở ra cuộc đổi mới lần 2, gắn đúng với ngành này, gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Gửi lời chúc mừng năm mới tới nguyên lãnh đạo ngành TT&TT các thời kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, lịch sử truyền thống của ngành TT&TT vẫn sẽ luôn còn mãi. Bộ trưởng mong muốn các bậc lão thành ngành TT&TT hãy tin tưởng vào thế hệ tương lai sẽ tiếp bước truyền thống, tạo ra nhiều thành tích đưa đất nước phát triển.