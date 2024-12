Thế giới chao đảo, giá vàng, cổ phiếu, Bitcoin lao dốc sau tín hiệu từ Fed

Thị trường tài chính thế giới chao đảo. Giá vàng, cổ phiếu Mỹ, Bitcoin lao dốc sau khi Fed thận trọng hơn về kinh tế Mỹ khi ông Donald Trump lên cầm quyền. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày kết thúc rạng sáng 19/12 (giờ Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất lần thứ 3 liên tiếp với việc giảm 25 điểm cơ bản xuống mức 4,25-4,5%/năm, trở lại mức của tháng 12/2022. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sự thận trọng bao trùm cho giai đoạn tới. Theo đó, tín hiệu biểu đồ dot-plot - thể hiện kỳ vọng về lãi suất tương lai của từng thành viên trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Fed (FOMC) cho thấy sẽ chỉ có 2 lần giảm lãi suất trong năm 2025, thay vì 4 lần so với tín hiệu hồi tháng 9. Trong năm 2026, tín hiệu cho thấy Fed sẽ có 2 lần hạ lãi suất và trong năm 2027 là 1 lần. Fed cũng điều chỉnh lãi suất "trung lập" dài hạn lên 3%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo tháng 9. Đây là mức lãi suất được cho là không kìm hãm nền kinh tế Mỹ. Trong cuộc họp, một hiện tượng đáng chú ý khác đã lặp lại. Lần thứ 2 liên tiếp có thành viên FOMC đã bỏ phiếu phản đối quyết định hạ lãi suất. Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack đã bỏ phiếu ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất. Trong cuộc họp tháng 11, Thống đốc Michelle Bowman đã có động thái tương tự. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra kể từ 2005. Fed dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chậm lại và dài hạn sẽ về mức 1,8%, so với ước tính 2,5% trong năm nay. Fed cũng nâng dự báo lạm phát lên cao hơn so với trước đó, lạm phát lõi lên 2,8%. Chủ tịch Fed Jerome Powell thận trọng trước những tín hiệu kinh tế thời ông Donald Trump. Ảnh: NBC Thị trường tài chính thế giới chao đảo Ngay sau quyết định của Fed, thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc. Chỉ số công nghiệp giảm 1.123 điểm (tương đương giảm gần 2,6%) xuống 42.327 điểm, đánh dấu chuỗi 10 phiên giảm điểm liên tiếp đầu tiên kể từ năm 1974. Trước đó, Dow Jones đã có hàng chục lần lập đỉnh trong năm 2024 và lần đầu tiên vượt ngưỡng 45.000 điểm hôm 4/12. Chỉ số chứng khoán tầm rộng của Mỹ S&P 500 cũng mất gần 3% xuống 5.872 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất gần 3,6% còn 19.393 điểm. Giá vàng lao dốc từ mức 2.650 USD/ounce đêm qua (giờ Việt Nam) xuống gần 2.580 USD/ounce vào rạng sáng nay, trước khi hồi phục trở lại lên mức 2.610 USD/ounce tính tới 8h40 sáng 19/12. Thị trường tiền số cũng chao đảo. Bitcoin giảm từ mức 106.000 USD/BTC hôm qua về mức 100.000 USD/BTC như hiện tại. Đồng USD tăng mạnh. Chỉ số DXY (đo lường biến động của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới) tăng vọt từ mức dưới 107 điểm lên trên 108 điểm. Thị trường tài chính thế giới biến động chủ yếu do kỳ vọng giảm lãi suất mạnh mẽ của Mỹ tan vỡ. Sự thận trọng của các nhà tạo lập chính sách tiền tệ của Mỹ là rất lớn trong bối cảnh ông Donald Trump sắp lên cầm quyền. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, Fed đã cắt giảm một điểm phần trăm cắt giảm lãi suất từ mức đỉnh, khiến chính sách tiền tệ hiện tại đã bớt thắt chặt đáng kể. Fed trọng hơn khi cân nhắc những điều chỉnh tiếp theo. Theo ông Powell, lạm phát là mối quan tâm hàng đầu của Fed. Xu hướng giảm của lạm phát vẫn còn. Nhưng trên thực tế, lạm phát vẫn còn cao hơn mục tiêu 2% khá nhiều. Ông Powell cũng nhấn mạnh về số lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025 sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế thực tế. Một số thành viên cũng có đánh giá sơ bộ tác động tiềm tàng từ các đề xuất chính sách của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Nhưng tất cả mới chỉ là tuyên bố, Fed sẽ theo sát các chính sách này.