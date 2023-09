"The Equalizer 3" xuất sắc trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ

Cacs diễn viên chính trong phim "The Equalizer 3" (Nguồn: Sony Pictures)

Bộ phim hành động kịch tính "The Equalizer 3" (tựa chiếu tại Việt Nam: Thiện-Ác đối đầu 3) của hãng Sony Pictures đã trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua với doanh thu 34,5 triệu USD trong tuần đầu công chiếu tại hơn 3.900 rạp.

Xét trên thị trường quốc tế, bộ phim cũng thu về 26,1 triệu USD, qua đó nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 60,6 triệu USD, dù giới hạn khán giả là những người từ 18 tuổi trở lên.

"The Equalizer 3" là phần cuối trong series phim hành động tội phạm "The Equalizer," sau những tập phim đã rất thành công là "The Equalizer" (phát hành năm 2014) và "The Equalizer 2" (2018).