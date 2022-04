THD mất giá mạnh, ông Nguyễn Đức Thuỵ văng khỏi Top 10 người giàu nhất

Dù vậy, bà Thảo vẫn bỏ xa vị trí thứ 7 của ông Bùi Thành Nhơn một khoảng cách khá lớn. Sau khi giảm tỷ lệ sở hữu tại Novaland (NVL), giá trị tài sản của ông Nhơn chỉ còn 22.600 tỷ đồng. Mặc dù vậy, ông Nhơn là người duy nhất trong Top 10 ghi nhận tài sản tăng sau khi kết thúc tháng Tư với mức tăng 524 tỷ đồng nhờ việc NVL tăng 2,3%.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đạt, Chù tịch CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) ghi nhận tài sản giảm 870 tỷ đồng trong tháng qua sau khi cổ phiếu PDR giảm 5,4%. Hiện giá trị tài sản do ông Đạt nắm giữ thông qua PDR là 15.133 tỷ đồng.

Người còn lại trong Top 10 là ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa. Giá cổ phiếu VCS của Vicostone giảm 13% trong tháng qua khiến tài sản của ông Năng giảm mạnh 1.900 tỷ đồng, còn 14.300 tỷ đồng.

Như vậy, cùng với sự sụt giảm của VN-Index, sự rút lui của dòng tiền khỏi thị trường, có tới 9/10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán ghi nhận sự sụt giảm về tài sản trong tháng Tư vừa qua. “Sell in May and go away” vốn là một chiến lược đầu tư cổ phiếu dựa trên lý thuyết được các nhà đầu tư chứng khoán phương Tây áp dụng. Tuy nhiên, hiệu ứng này lại xảy ra với TTCK Việt Nam ngay từ tháng Tư.

Hiền Anh