Thay vì xếp hàng, người dân có thể đăng ký mua vàng miếng SJC online

Bà Phượng cũng cho biết các bước thực hiện mua vàng miếng cũng sẽ tương tự như tại Vietcombank.

Trước đó, từ ngày 11/6 Agribank cũng đã mở thêm hai điểm bán vàng miếng tại Hà Nội. Agribank sẽ sớm mở thêm 4 điểm bán vàng miếng tại Hà Nội và TPHCM, nâng tổng số các điểm bán vàng của nhà băng này lên thành 10 điểm.

Trước hiện tượng một số đối tượng thuê người xếp hàng mua vàng miếng tại các ngân hàng, NHNN mới đây cũng đã gửi công văn đến Bộ Công an đề nghị phối hợp điều tra hành vi đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường.

NHNN cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.