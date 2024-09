Thầy giáo ở Đắk Lắk đánh học sinh lớp 3 chấn thương

Nghi ngờ em Kh. đánh bạn, thầy giáo dạy môn Tiếng Anh ở trường tiểu học Quang Trung (Đắk Lắk) đã dùng thước đánh học sinh này chấn thương vai, tổn thương lồng ngực. Ngày 25/9, bà Trần Thị Hảo - Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung (huyện Cư Mgar, Đắk Lắk) đã có báo cáo gửi Phòng GD&ĐT huyện này về việc một thầy giáo Tiếng Anh đánh học sinh lớp 3. Theo đó, lúc 13h45 ngày 24/9, Ban giám hiệu trường tiểu học Quang Trung nhận được tin báo từ giáo viên chủ nhiệm lớp 3B về việc học sinh Trịnh Vĩnh Kh. bị giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh đánh vào tiết 4. Sau khi nhận được tin báo, nhà trường đã mời thầy Trần Văn Minh, giáo viên dạy môn Tiếng Anh lớp 3B lên văn phòng làm rõ sự việc. Trường tiểu học Quang Trung - nơi xảy ra sự việc. Qua trao đổi, thầy Minh đã trình bày, trong tiết học, em Kh. có hành vi lấy thước đánh bạn. Khi thấy sự việc trên, thầy Minh tạm dừng tiết dạy và dùng thước nhựa dẻo đánh vào phần bả vai của Kh. mà không hỏi nguyên nhân. Sau đó, thầy mới hỏi "lí do vì sao lại đánh bạn trong giờ học?" thì được biết Kh. là tổ trưởng, được cô chủ nhiệm phân công theo dõi, ghi chép và báo cáo những bạn vi phạm nội quy trong tuần vào tiết sinh hoạt lớp. Sau sự việc, Kh. vẫn tham gia học hết tiết 4 và xung phong lên bảng làm bài bình thường. Tan học về đến cổng nhà, Kh. khóc và nói với gia đình việc bị đánh trong tiết học tiếng Anh. Phụ huynh kiểm tra trên vai thấy có vết thước đánh nên rất bức xúc và lo lắng. Lúc ăn cơm, nhận thấy tâm lí Kh. không ổn định nên phụ huynh dẫn Kh. đi khám bệnh. Em Kh. bị chấn thương phần mền vai trái. Kết quả tại Trung tâm y tế huyện Cư'Mgar xác định, Kh. bị chấn thương phần mền vai trái, tổn thương lồng ngực. Khi về nhà, phụ huynh điện thoại báo cáo sự việc với GVCN lớp. "GVCN lớp đã điện thoại cho thầy Minh báo cáo sự việc yêu cầu thầy điện thoại trao đổi với phụ huynh em Kh. nhưng không thấy thầy Minh điện thoại lại. Phía phụ huynh cũng liên lạc với thầy Minh nhưng thầy không phản hồi" - báo cáo nêu. Giải thích về sự việc trên, thầy Minh cho rằng việc thầy dùng thước đánh nhẹ để răn đe, nhắc nhở em Kh. nên coi sự việc trên là bình thường và không điện thoại lại cho phụ huynh. Theo ý kiến gia đình, nếu sự việc này không được giải quyết thỏa đáng và thầy Minh tiếp tục gây ra sự việc tương tự sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí học sinh và nhiều phụ huynh. "Do vậy gia đình đề nghị nhà trường báo cáo sự việc lên cấp trên và để có hướng giải quyết thỏa đáng. Gia đình có nguyện vọng không bố trí thầy Minh tiếp tục giảng dạy môn Tiếng Anh của lớp 3B vì tâm lí cháu sợ và lo lắng khi học môn này." - gia đình bức xúc. AN YÊN