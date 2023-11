Thấy CSGT, nam thanh niên quay đầu bỏ chạy, tông gãy chân một chiến sĩ

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam L.T.D. và V.T.H. về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy," quy định tại khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự 2017.

Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can L.V.K. về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2017.

Trước đó, ngày 23/10, sau khi cùng sử dụng ma túy tại một nhà nghỉ ở thị trấn Phồn Xương (huyện Yên Thế), L.V.K. (SN 2004, trú thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) và L.T.D. và V.T.H. (SN 2004 và 2005) cùng đưa Đ.T.T.T. (SN 2009, cùng trú xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế) về nơi làm việc tại huyện Việt Yên.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, khi 3 kẻ này lái xe máy theo hướng thị trấn Cao Thượng, gặp Tổ Công tác của Đội CSGT- Trật tự (Công an huyện Tân Yên) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.